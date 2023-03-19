Daha fazla hangarda tutamadılar: Hürjet de piste çıkıp taksi yaptı! [Video]

MMilli Muharip Uçak (MMU-TF-X) ve Anka-3 / MİUS'un ardından Hürjet de hangardan çıktı ve taksi yaptı. İşte o anlar...

Bu hafta savunma sanayii alanında peş peşe güzel haberler alıyoruz. İlk olarak beşinci nesil jet avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak (MMU-TF-X) hangardan çıktı, motor çalıştırdı ve taksi yaptı. Ardından bir anlamda öncülü olan jet eğitim ve yakın hava destek uçağı Hürjet hangardan piste çıktı ve taksi yaptı.

MMU ve Anka-3/ MİUS sonrasında Hürjet de piste çıkıp taksi yaptı!

Türkiye, bölgesinin en büyük ve güçlü ordusuna sahip. Fakat bu durum ihtiyaçlarının da aynı oranda büyük olmasına neden oluyor. Üstelik dahil olduğu F-35 gibi programlardan çıkarılması ve çeşitli ambargolara maruz kalması da savunma sanayii üzerine düşen yükü artırdı.

Beşinci nesil jet avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak (MMU), ya da yurt dışında bilinen adıyla TF-X'in bir anlamda öncülü olan Hürjet için beklenen adım atıldı. Bir süre önce montaj aşaması tamamlanan ve hangardan çıkıp motor çalıştıran Hürjet, ilk taksi testini tamamladı.

Hürjet kokpiti içerisinden taksi testi pic.twitter.com/OPuCuYcXO9 — M. Can AKA (@mcaka_17) March 18, 2023

Hürjet özellikleri:

Uzunluk: 13,6 m

Kanat Açıklığı: 9,5 m

Yükseklik: 5,1 m

Kanat Alanı: 35 m2

Itki: 17.600Ib

Servis Tavanı: 13.716 m/ 45.000 ft

Kesintisiz Dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma Oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2222 km

Yük Kapasitesi: 2721 kg

Azami Hız: 1.4 Mach

G Limitleri: +8g / -3g

Harbe Hazırlığa Geçiş Eğitimi

Hava Devriyesi (Silahlı ve Silahsız)

Hafif Taarruz (Yakın Hava Desteği)

TUSAŞ Anka-3/MİUS hangardan çıktı!

Kullanılabilecek muhtemel mühimmatlar:

Havadan havaya Gökdoğan füzesi

Havadan havaya Bozdoğan füzesi

SOM seyir füzesi

Minyatür Bomba

Sarb-83

HGK-3

KGK-83

KGK-82

Teber-82

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