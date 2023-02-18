Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster modelinin 2023 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...

Dacia Duster, 2010'dan bu yana otomotiv sektöründe önemli başarılara imza attı. Gerek uygun fiyatlı SUV konseptiyle gerekse teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazanan model, son dönemde gelen zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Dacia Duster 2023 model yılı fiyatları ne durumda?

Dacia Duster özellikleri ve Şubat 2023 fiyat listesi

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Dacia Duster Şubat 2023 fiyat listesi

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.

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SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.

Şubat 2023 fiyat listesi