Dacia Duster Ekim 2022 fiyat listesi
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Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster Ekim 2022 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...
Dacia Duster, 2010'dan bu yana otomotiv sektöründe önemli başarılara imza attı. Gerek uygun fiyatlı SUV konseptiyle gerekse teknik özellikleriyle sürücülerin beğenisini kazanan model, son dönemde gelen zamlardan sonra konseptinden büyük ölçüde saptı. Dacia Duster 2022 model yılı fiyatları ne durumda?
Dacia Duster özellikleri ve Ekim 2022 fiyat listesi
Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.
Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.
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SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor. Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.
Dacia Duster Eki 2022 fiyat listesi
Dacia Duster opsiyon fiyat listesi Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster 2021-2022 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Donanım Paketi – Motor SeçeneğiEkim 2022Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2489.000 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2511.900 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2532.900 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2564.900 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4557.900 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2562.900 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4649.900 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2608.900 ?
Comfort8¨ Multimedya sistemi, Bluetooth, USB bağlantısı, Apple CarPlay8.500 ?Metalik Renk4.000 ?16¨ Aluminyum jantlar7.500 ?Arka Park Sensörü2.250 ?PrestigeNavigasyon4.250 ?Yüksek konsol4.250 ?Metalik Renk4.000 ?Sürüş Destek Paketi: Kör Nokta Uyarı Sistemi ve 360' Kamera11.000 ?Otomatik Klima5.000 ?Eller Serbest Dacia Kart Sistemi5.000 ?Prestige PlusDeri döşeme12.750 ?360' Kamera6.500 ?Metalik Renk4.000 ?Eller Serbest Dacia Kart Sistemi5.000 ?Isıtmalı ön koltuklar2.750 ?
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Dacia Duster opsiyon fiyat listesi
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster 2021-2022 model yılı fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.