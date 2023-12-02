Cyberpunk 2077'ye Yeni Güncelleme: Metro Sistemi ve Araçlar Eklendi

CD Project RED, Cyberpunk 2077'ye gelecek olan 2.1 güncellemesi ile birlikte metro sistemi ve yeni araçlar ekliyor. Oyunda büyük bir soygun görevini tamamladıktan sonra metro sistemine erişebilecek ve Night City'de hızlı bir şekilde yolculuk yapabileceksiniz. Ayrıca güncelleme ile boss savaşlarına da değişiklikler yapılıyor.

Oyunun geliştiricisi CD Project RED, yeni 2.1 güncellemesi ile birlikte Cyberpunk 2077'ye gelecek bir çok yeni özelliği paylaştı. En büyük özelliklerden biri ise orjinal oyunun fragmanında yer alan ve Phantom Liberty genişletmesinde öne çıkan metro sistemini oyuna dahil ediyor.

Night City'de toplu taşıma sistemi ile birlikte metroya binebilecek ve 19 metro istasyonundan birine hızlı yolculuk yapabileceksiniz ya da şehrin neon manzaralarını bir de metrodan görmek isteyenler için oturup yolculuğun tadını çıkarabileceksiniz.

Yeni metro sistemi oyunda ne zaman aktif olacak?

Oyundaki büyük soygun görevi olan Konpeki Plaza görevini tamamladıktan sonra metro sistemine erişebileceksiniz. Cyberpunk 2077 görev direktörü olan Pawel Sasko, bu seyahat sisteminin, hayranların keyif alabileceği, oyunda yeni ve sürükleyici bir rol yapma özelliği olacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Ayrıca seyahatle ilgili olarak 2.1 güncellemesi ile oyuna birkaç araç daha ekleniyor. Johnny Silverhand'in Porshe 911'iyle ilgili tanıtımlar yapıldı. Sasko, arabanın yeni bir görev ile elde edilebileceğini belirtti.

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Oyunda yaptığınız bazı seçimlere göre omuzlarında mikroçip bulunan çetelerin sizi takip etmelerine neden olabilirsiniz ve spontane gelişen araba kovalamacaları da oyuna eklenen yenilikler arasında bulunuyor.

2.1 Güncellemesi ile boss savaşlarına da büyük değişiklikler geliyor!

Boss savaşlarında da yeni değişiklikler bulunuyor. Serinin en güçlü kötü adamlarından biri olan Adam Smasher için önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Bu düşmanla yapılan son savaş Cyberpunk 2077'de pek etkileyici görünmemişti. 2.1 güncellemesi ile beraber onu Edgerunners anime serisinde oluşturulan efsaneye uygun yaşayan ve çok dikkat edilmesi gereken bir sibernetik güce dönüştürecek.

Haftaya gelecek olan diğer küçük değişiklerde ise oyunda sevdiğiniz takım arkadaşlarınız veya ortaklarınız ile takılmanın yeni bir yolu, tekrar oynanabilir araba yarışları ve yenilenen erişilebilirlik seçenekleri yer alıyor. 2.1 Güncellemesi, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition ile birlikte 5 Aralık'ta yayınlanacak.

Oyunun sorunlu çıkışının ardından CD Project RED düzenli bir şekilde getirdiği güncellemelerle birçok oyuncunun olumlu geri dönüşlerini yeniden kazanmış durumda. Şirket 26 Eylül'deki çıkışından bu yana 4,3 Milyondan fazla Phantom Liberty satışı rapor ederken, bu satışlarla birlikte oyunun yaptığı kötü çıkışı da ekonomik olarak dengelemiş durumda.