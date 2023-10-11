Cyberpunk 2077, 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty DLC'si ile popülerlik kazanmış olsa da Steam listelerinde gerileme yaşadı.

Cyberpunk 2077, 2020'de tarihin en kapsamlı ve pahalı tanıtım süreçlerinden birini geçirmesine rağmen felaket denilebilecek kadar büyük hatalarla oyunseverlerin karşısına çıktı. O dönemlerde para iadeleri ve davalara varan durumlarla başı fazlasıyla ağrıyan CD Projekt RED, son dönemde oyuncularla arasını büyük ölçüde düzeltti. Hatta geçtiğimiz haftalarda gelen 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty DLC'si oyunun yeniden popüler olmasını sağladı. Ancak Steam'den gelen son rapora göre bu popülarite çok de uzun sürmeyecek.

Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Steam listelerinde geriledi

Bilindiği üzere 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty DLC'si Cyberpunk 2077'nin yeniden popüler olmasını sağladı. Standart oyun Steam listelerinde iki hafta önce ikinci, Phantom Liberty DLC'si ise üçüncü sıradan karşımıza çıktı. Birinci sıradaysa Valve'in çiçeği burnunda Counter-Strike 2'sinin olduğunu dikkate alırsak bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Steam'in son raporuna göre bu durum artık değişti. Zira geçen hafta standart oyun yedinci, yeni DLC ise onuncu sıraya kadar geriledi. Bu da oyuncular arasında yapım yeniden popülaritesini kaybediyor şeklinde düşüncelere neden oldu.

Yüzlerce oyunu ücretsiz deneyebileceğiniz Steam Next Fest etkinliği başladı!

Ülkemizde 399 TL'den satılan Phantom Liberty DLC'sinin Steam'deki incelemeleri de 8 bin 016 ile çok olumlu olarak etiketlendi. Aynı şekilde standart oyun için de benzer bir durum geçerli. Tabii ücretsiz 2.0 yamasının da standart oyunun satışlardaki başarısında önemli bir payı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 yüksek sistem gereksinimleri:

1440p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan (SSD)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!