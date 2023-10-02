Cyberpunk 2077 Steam'de En Çok Satan İkinci Oyun Konumunda

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta yayınlanan güncellemeler ve DLC ile Steam'de en çok satanlar listesinde ikinci sıraya yükseldi.

Cyberpunk 2077, 2020'de tarihin en kapsamlı ve pahalı tanıtım süreçlerinden birini geçirmesine rağmen felaket denilebilecek kadar büyük hatalarla çıkış yaptı. O dönem para iadeleri ve davalarla başı fazlasıyla ağrıyan geliştirici CD Projekt RED, son zamanlarda yayınladığı güncellemelerle bu problemi büyük ölçüde çözdü. Hatta geçtiğimiz hafta gelen 2.0 yaması ve Phantom Liberty DLC'si yapımın oyuncularla arasının düzelmesini sağladı.

Cyberpunk 2077 Steam'de en çok satan ikinci oyun konumunda

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 2.0 güncellemesi ve Phantom Liberty DLC'si Cyberpunk 2077'yi Steam'de en üst sıralara taşımayı başardı. İki hafta öncesine kadar en çok satanlar listesinde on üçüncü sırada yer alan yapım, yeni yama ve DLC'nin gelmesinin ardından ikinci sıraya kadar yükseldi. Birinci sırada Counter-Strike 2'nin olduğunu dikkate alırsak bunun önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizde 399 TL'den satılan Phantom Liberty DLC'sinin Steam'deki incelemeleri de 5 bin 304 ile çok olumlu olarak etiketlendi. Aynı şekilde standart oyun için de benzer bir durum geçerli. Tabii ücretsiz 2.0 yamasının da standart oyunun satışlardaki başarısında önemli bir payı olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 veya 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K veya AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

1080p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / GTX 1660 Super or Radeon RX 590

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Cyberpunk 2077 yüksek sistem gereksinimleri:

1440p, 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya RX 5600 XT

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan (SSD)

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