Cyberpunk 2077 Bu Hafta Sonu Ücretsiz Denemeye Açılıyor

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin önümüzdeki hafta sonu boyunca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceğini duyurdu. 28 Mart Perşembe günü başlayacak etkinlik, 1 Nisan Pazartesi gününe kadar devam edecek. Yeni nesil konsola sahip herkes Cyberpunk 2077'yi oynayabilecek.

Cyberpunk 2077 bu hafta sonu ücretsiz denemeye açılacak

Ücretsiz deneme sürümüne erişmek için PlayStation Plus veya Xbox Game Pass gibi abonelikler gerekmeyecek. Ancak deneme süresi içinde toplam oyun süresi sadece 5 saatle sınırlandırılmış durumda. Bu da oyuncuların hafta sonu tüm hikayeyi deneme şansına sahip olmayacağı anlamına geliyor.

CD Projekt Red, ücretsiz hafta sonu kampanyası dahilinde Night City'nin yenilenen halini oyunculara göstermek istiyor. İlk olarak 2020 yılında çıkış yapan ve büyük sorunlarla boğuşan oyun, büyük güncellemeler alarak adeta yeniden doğdu.

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Büyük güncellemelerle kararlılık sorunları giderildi, metroyla hızlı seyahat sistemi gibi yeni özellikler eklendi. Geçtiğimiz yıl ayrıca Idris Elba'nın başrolde olduğu Phantom Liberty genişleme paketi de yayınlandı.

Cyberpunk 2077'yi henüz deneyimlememiş olanlar veya Night City'ye geri dönmek isteyenler 28 Mart – 1 Nisan boyunca oyunu test edebilir. Bu deneme sürümünün PlayStation 5 ve Xbox Series X/S ile sınırlı olduğunu tekrardan hatırlatmak gerekiyor.

Öte yandan 1 Nisan itibarıyla Cyberpunk 2077 yeniden ücretli hale gelecek. 5 saatlik deneme sürümünü tamamladıktan sonra oyunu satın alıp hikayeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.