Cyberpunk 2077 2.0 Güncellemesi ve Yeni Grafik Modu
CD Project Red, Cyberpunk 2077 için 2.0 güncellemesini yayınladı ve bir oyuncu grubu yeni grafik modu geliştirdi. Yeni güncelleme, Phantom Liberty genişlemesinden önce sunuldu ve grafik kalitesinde çağ açacağı iddia ediliyor.
CD Project Red geçtiğimiz günlerde Cyberpunk 2077 2.0 güncellemesini erişime açtı. Grafik kalitesinde çağ açacağını iddia eden bu güncelleme, Phantom Liberty genişlemesinden önce sunuldu. Bir oyuncu grubu ise yükseltmenin üstüne çıkmak için yeni grafik modu geliştirdi.
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ve fotorealizm birleşti
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty için hazırlanan yeni mod, oyuncular arasında kısa sürede viral hale geldi. 30'dan fazla modla birlikte hazırlanan bu grafik yükseltmesi, 4K çözünürlükte ray-tracing ve path tracing desteği getiriyor.
YouTube'da yayınlanan sonuç ise nefes kesici görünüyor. Cyberpunk 2077'nin yenilenmiş grafiklerine ek olarak, path tracing ile yansıma ve gölgelerde gözle görülür farklar olduğunu söylemek gerekiyor.
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Cyberpunk 2077'nin 2.0 güncellemesiyle gelecek temel değişiklikler arasında yeniden tasarlanmış yetenek ağacı, elden geçirilmiş bir siber yazılım sistemi, geliştirilmiş yapay zeka ve dahası bulunuyor.
Ünlü oyuncu Idris Elba'nın başrolde olacağı Phantom Liberty genişleme paketi ise 26 Eylül sadece PC ve yeni nesil konsollar için sunulacak. Oyuncular, Dogtown adında Night City'nin yeni bölgesinde yeni bir hikaye ve görevleri deneyimleyebilecek.
Oyuncuların geliştirdiği grafik moduna ek olarak, 2.0 güncellemesini yüklemeden önce sistem gereksinimlerinin değiştiğini hatırlatalım;
Minimum
Çözünürlük: 1080p
FPS: 30
İşletim sistemi: 64 bit Windows 10
İşlemci: Core i7-6700 veya Ryzen 5 1600
Ekran kartı: Geforce GTX 1060 6GB veya Radeon RX 580 8GB veya Arc A380
Ram: 12GB
Depolama Alanı: 70 GB SSD
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