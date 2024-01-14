Cupra, Türkiye'de satışa çıkacak olan elektrikli modellerini tanıttı

Cupra, İstanbul'da düzenlediği etkinlikte gelecek hedeflerini paylaştı. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de satışa çıkacak olan elektrikli Cupra Born ve Tavascan modellerini sergiledi. Peki bu otomobiller kullanıcılara neler sunuyor? İşte Cupra Tavascan ve Cupra Born özellikleri…

Cupra Tavascan tasarımı ve özellikleri!

Cupra markası Ateca ve Formentor ile pazarda büyük işler başardı. Bunun yanında sevilen Leon modeli de kullanıcıların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Marka bu kapsamda model gamını genişletiyor. ve iki yeni elektrikli model ile karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki SUV dünyasına yeni bir soluk getirecek olan Cupra Tavascan.

Model adının hakkını verecek bir tasarıma sahip. Üçgen hatlar ile öne doğru uzanan kaput ve agresif bakışlı ön farlar oldukça şık. Bunun yanında otomobil markanın ilk elektrikli SUV coupe modeli olma niteliğini de taşıyor.

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350 Hp (250 kW) bir motora sahip olan otomobil 0'dan 100 kilometre hıza sadece 5.6 saniyede çıkıyor. Çift elektrikli motora sahip olan otomobil ayrıca 4×4 özelliğine de sahip. Otomobil 547 kilometreye varan da bir menzil sunuyor. İçeride yer alan dev multimedya ekranı, tamamen sürücüye odaklanmış yeni ön göğüs ve üçgen formuna sahip yapısal parça fütüristik bir hava katıyor.

Cupra Born tasarımı ve özellikleri!

Markanın tanıttığı bir diğer elektrikli model ise Cupra Born. İsmiyle "yeniden doğuşu" temsil eden otomobil Cupra markasındaki elektriklenme hareketinin en büyük temsilcilerinden. Cupra CEO'su Born için markanın tüm genlerini taşıyan bir otomobil olduğunu belirtiyor.

170 kW (228 Hp) güce sahip olacak olan Born tam bir şehir içi otomobili. Kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken otomobil güçlü bir motora sahip. e-Boost teknolojisine sahip olacak olan Born 100 km/s hıza sadece 6,6 saniyede çıkıyor. Bunun yanında ek olarak Born için 150 kW güce sahip olan ikinci bir ünite seçeneği de eklenecek. Böylece otomobil fiyat aralıkları arasında en optimum duruşu gösterecek.

Cupra Born ve Tavascan'ın yanında marka ilerleyen süreçlerde elektrikli Cupra Terramar ve Cupra Raval modelleri de ürün gamına eklenecek. Peki siz yeni Cupra Born ve Tavascan özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…