Cumhurbaşkanı açıkladı: Depremzedelere 10 bin TL yardım yapılacak!

Ülkemizde 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 depremlerinin etkileri devam ediyor. Enkazdan sağ kurtulan fakat evsiz kalan depremzedeler ve depremi hasarlı şekilde atlatanlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir deprem yardımı açıklaması geldi.

Depremzedelere 10 bin TL deprem yardımı yapılacak!

Bugün Kahramanmaraş'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 744 şeklinde. Ayrıca Erdoğan, deprem bölgelerinde bulunan her aileye ilk etapta 10 bin TL deprem yardımı yapılacağını aktardı. Hasar tespitlerinin son hızda devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, depremden etkilenen bölgelerde yer almaya devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, yaptığı açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

"Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık. Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız. Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz.

Vatandaşlarımız endişe etmesin, asla sokakta kalmalarına müsaade edemeyiz. İsteyen depremzedeler Antalya, Alanya, Mersin'deki anlaşmalı otellerde konaklayabilecek. Bütün imkanlarımızı seferber ettik ve devlet tüm imkanlarıyla başta AFAD olmak üzere AFAD'ın koordinesinde bu çalışmalarını belediyelerle yürütmektedir, yürütüyor ve yürütecektir."