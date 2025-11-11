Haberler

Çukurova Üniversitesi'nden 33 Ödüllü Teknoloji Takımı

Çukurova Üniversitesi'nden 33 Ödüllü Teknoloji Takımı
Çukurova Üniversitesi'nde kurulan '1,5 Adana' teknoloji takımı, 12 yılda katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 33 ödül kazanarak önemli başarılara imza attı. Öğrencilerin geliştirdiği roket, insansız hava aracı ve elektrikli araçlar gibi projeler, üniversitenin adını duyuruyor.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde 12 yıl önce öğrenciler tarafından kurulan teknoloji takımı "1,5 Adana", mühendislik alanındaki projelerle katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 12 yılda 33 ödül kazandı.

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 11 öğrencinin 2013'te bir araya gelmesiyle kurulan takım, üniversitenin imkanlarıyla projeler geliştirmeye başladı.

Gençler, 4 bin 500 metre irtifaya ulaşabilen "Atmaca" adlı roket, insansız arazi aracı "BÖRÜ", afetlerde mağdurların yerini tespit edip yardım paketi ulaştıran insansız hava aracı, şehir içi elektrikli iki kişilik araç ve hedefleri otonom tespit edebilen insansız deniz aracı gibi birçok tasarıma imza attı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) başta olmak üzere çeşitli teknoloji ve inovasyon yarışmalarına katılan takım, aldıkları derecelerin sağladığı motivasyonla çalışmalarını sıklaştırdı.

Ekip, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST yarışlarında 8 ödül alarak bu organizasyondaki toplam ödül sayısını 27'ye çıkardı.

Öğrencilerin projeleri, farklı ülkelerde düzenlenen "Shell Eco Marathon Avrupa", "Student Unmanned Aerial Systems" ve "3. International Rocket Engineering Competition" ve "STEAM Azerbaycan" gibi yarışmalarda da 6 ödül aldı.

"11 öğrenciyle yola çıkmıştık, şu anda 300'ün üzerinde öğrencimiz var"

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Durmuş Can Acer, AA muhabirine, Adana'da geleceğin mühendislerinin yetiştiğini söyledi.

Takımın kuruluş hikayesini anlatan Acer, "2013'te arkadaşlarımızla birlikte derslerde öğrendiğimiz teorik bilgileri pratikle buluşturalım diye düşünerek kurduğumuz bir takım. O günden bugüne takımımız büyüdü. 11 öğrenciyle yola çıkmıştık, şu anda 300'ün üzerinde öğrencimiz var." dedi.

Acer, TEKNOFEST'e 2018'den beri katıldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Selçuk Bayraktar takımımıza ilgi gösteriyor ve destekliyor. Aldığımız destekle birlikte çeşitli başarılar elde ediyoruz. Hep birincilik hedefiyle yola çıkıyoruz. Bu yüzden de güzel başarılar elde ediyoruz. Hedefimiz ulusal ve uluslararası alanda daha fazla başarı elde etmek. Teknoloji yarışmalarında üniversitemizi temsil ederek adını duyuruyoruz. Arkadaşlarımız burada güzel işler başarıyor. Dereceler geldikçe bizler de gururlanıyoruz. Arkadaşlarımız ülkemize faydalı mühendisler olarak yetişiyor. Takımımızda daha önce görev alan arkadaşlarımız ülkemizin en önde gelen firmalarında görev yapıyorlar."

"Roketsan ve TUSAŞ'ta görev yaparak ülkeme katkı sağlayacağım"

Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Muhammed Mustafa Kemal Karaoğlu da çok sayıda proje geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Roket projelerinin Roketsan tarafından verilen Teknik Tasarım Ödülü'ne layık görüldüğünü belirten Karaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST, bizlere sağladığı imkanlar ve kazandırdığı perspektif sayesinde hem ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmamızı hem de bireysel olarak kendimizi geliştirmemizi sağlıyor. Roketsan ve TUSAŞ'ta görev yaparak ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacağım."

" Adana'da sadece kebap yapmıyoruz"

Takımın makine mühendisi üyesi Hüseyin Baha Doğan da " Adana'da sadece kebap yapmıyoruz, 1,5 Adana Takımı olarak teknoloji de üretiyoruz. İnsansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı, elektrikli araçlar, roket, roket motoru ve su altı araçları gibi çeşitli teknolojilerle Adana'ya öncülük ediyoruz." diye konuştu.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi İhsan Tunçtan ise projelerde elde ettikleri başarının, imkan sunulduğunda "TEKNOFEST kuşağı"nın her şeyi yapabileceğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Teknoloji
