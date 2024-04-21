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Counter-Strike 2'de Hile Kullanımı Yaygınlaşıyor

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Valve, Counter-Strike 2'de hile kullanımının yaygın olması nedeniyle tepki çekiyor. Bir hile geliştiricisi, oyunun en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu iddia etti.

Valve, yıllardır büyük bir merakla beklenen Counter-Strike 2 veya kısa adıyla CS2'yi Eylül 2023'te piyasaya sürdü. Yeni oyun motoruyla geliştirilen ve CS: GO gibi ücretsiz olan bu oyun, önemli yenilikleri beraberinde getirdi.

Ancak Valve, Counter-Strike 2'de hile kullanımının yaygın olması nedeniyle oyunculardan tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak bununla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Counter-Strike 2 için 100 oyuncudan 95'i hile mi?

Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimlere göre Counter-Strike 2 piyasaya sürüleli aylar geçmesine rağmen hala daha duvar arkasını görme ve otomatik nişan alma gibi hilelerin bir hayli yaygın olduğu söyleniyor. Bu nedenle tepki çeken Valve, yine dikkat çeken bir iddia nedeniyle oyuncuları sinirlendirdi.

Bir hile geliştiricisi, Counter-Strike 2'nin en iyi oyuncular listesinde yer alan ilk yüz oyuncudan 95'inin hile kullanımıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. Bu iddiaya göre söz konusu bu oyuncuların ya doğrudan hile kullanıyor ya da hilecilerin yardımıyla üst sıralara yükselmiş durumda.

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Hile geliştiricisinin ileri sürdüğü iddialar, oyun toplulukları arasında büyük bir tartışma başlattı. Bazı oyuncular böyle bir durumun mümkün olmadığını savunurken, çoğunluk bu iddianın gerçek olabileceğini ifade etti. Bununla birlikte Valve, söz konusu bu söylentiyle birlikte bir kez daha tepki çekti. Firmanın nasıl bir adım atacağını hep birlikte göreceğiz.

Hile geliştiricisinin iddiaları şu şekilde;

"CS2'nin en iyi oyuncuları listeleyen bir prömiyer modu olduğunu hepimiz biliyoruz ve ilk yüz oyuncudan 95'inin ya hileyle oynadığını ya da hileciler tarafından güçlendirildiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ayrıca listede çok fazla boşluk görebilirsiniz. Üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci sıralar var ve bir tanesi eksik. Bu noktalar Valve tarafından onaylanmayan hesaplarımız tarafından alınıyor çünkü yüzde 100 kazanma oranımız ve yüzde 100 headshot oranımız var."

Peki siz Counter-Strike 2 oyununda hile kullanımının yaygın olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Valve, bu duruma çözüm bulabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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