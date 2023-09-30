Counter-Strike 2 (CS2) FPS artırmak için en iyi ayarlar!

Bu içeriğimizde yeni çıkan Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2 'de FPS artırma için en iyi ayarları sizler ile paylaşıyoruz.

Valve, yakın zamanda Counter-Strike serisinin yeni oyunu Counter-Strike 2 ya da kısa adıyla CS2'yi Steam üzerinden piyasaya sürdü. Serinin bir önceki yapımı Counter-Strike: Global Offensive ise erişime kapatıldı ve oyuncuların kalbinde mezarına yerleştirildi. Öte yandan bazı Counter-Strike 2 (CS2) oyuncuları ise FPS artırma için çeşitli yöntemler arıyor.

Pek çok oyuncu, Counter-Strike 2'nin bilgisayarı için ağır geldiğini belirterek FPS artırmak için neler yapabileceğini araştırıyor. Bizler de bu içeriğimizde bu soruya cevap verdik. İşte Counter-Strike 2 (CS2) FPS artırma için en iyi ayarlar…

Counter-Strike 2 (CS2) FPS artırma için yapmanız gerekenler

Yeni bir oyuna başlayan oyuncuların pek çoğu oyunun ayarlarına giriş bile yapmıyor. Fakat bu büyük bir hata. Zira ayarlarda ince değişiklikler yaparak performansı biraz da olsa artırabilmek mümkün. Bu, Counter-Strike 2 için de geçerli.

Counter-Strike 2'de (CS2) en iyi ayarları yaparak FPS'yi artırabilmek bir hayli mümkün. Bunun için en önemli nokta ise grafik ayarları. Burada yaptığınız ince değişiklikler oyunda rakibinize karşı önemli bir avantaj da sağlayacaktır.

Counter-Strike 2 (CS2) Sistem Gereksinimleri

Counter-Strike 2'de Grafik ayarlarına girebilmek için öncelikle ana ekranda üstteki menünün sol tarafındaki Ayarlar simgesine tıklayın. Buradan Görüntü sekmesine geçiş yapın. Şimdi yapmanız gereken ayarlara geçelim fakat bu noktada daha yüksek FPS için grafik kalitesinin düşeceğini belirtelim.

Counter- Strike 2 'de (CS2) FPS artırma için en iyi grafik ayarları şu şekilde;

SeçenekEn İyi AyarAna Menü Arka Plan ManzarasıKişisel tercihParlaklıkKişisel tercihGörüntü OranıKişisel tercihÇözünürlükKişisel tercihGörüntü moduTam ekranYenileme hızıEn YüksekDizüstü Bilgisayar Güç TasarrufuDevre dışıOyuncu Kontrastını ArtırEtkinDikey EşitlemeDevre dışıMevcut Görüntü Değerleri Ön AyarıKişisel tercihKeskinliği Yumuşatma ModuYokEvrensel Gölge KalitesiDüşükModel / Doku DetayıDüşükDoku Filtreleme Moduİki doğrusal süzmeShader DetayıDüşükParçacık DetayıDüşükÇevre emilimiDevre dışıYüksek dinamik aralıkPerformansFidelityFX Süper ÇözünürlükDevre Dışı (En Yüksek Kalite)NVIDIA Reflex Düşük GecikmeEtkin + YükseltildiHUD Kenar KonumlarıKişisel tercih

Counter-Strike 2 (CS2) Windows grafik ayarı

Oyunun içindeki ayarlar bir yana Windows işletim sisteminde grafik ayarlarında da önemli bir değişiklik yapmakta fayda var. Bu değişiklik sayesinde bilgisayarınız oyunu en yüksek performansta çalıştıracak ve bu da FPS'yi artıracak. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Arama kısmına "Grafik" yazın ve sonuçlar arasından "Grafik Ayarları" seçeneğine tıklayın.

2. Adım: CS2 için Grafik Performansı Tercihi kısmından özel ayarlama yapmak gerekiyor. Bunun için öncelikle Gözat butonuna tıklayın.

3. Adım: Dosya Gezgini'nde Bu Bilgisayar >[Steam'in yüklü olduğu disk] >Program Files (x86) >Steam >steamapps >common >Counter-Strike Global Offensive >game >bin >win64 dizinine ulaşın.

4. Adım: cs2.exe dosyasını seçin.

5. Adım: Grafik Performansı Tercihi kısmından cs2.exe'ye tıklayın ve Ayarlar butonuna tıklayın.

6. Adım: "Yüksek performans" seçeneğini işaretledikten sonra kaydedin.

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