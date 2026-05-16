Haberler

İzmir'de iklim değişikliğinin peyzaj mimarlığına etkisi konuşuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü etkinliğinde, COP31 sürecinde iklim değişikliği ve peyzaj mimarlığının rolü ele alındı. Panelde sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ve afetlere dirençli tasarım stratejileri tartışıldı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Ege Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversiteleri peyzaj mimarlığı bölümlerinin ortaklığında Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü kapsamında "COP31 Odağında İklim Değişikliği ve Peyzaj Mimarlığı" etkinliği düzenlendi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Fransa ve Türkiye'de çevre hakkı kavramı ile çevre koruma mevzuatına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Müşaviri Doç. Dr. Sezin Öztoprak Türkiye'deki çevre hukuku ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Moderatörlüğünü İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aslı Güneş Gölbey yürüttüğü panelde, Ege Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesinden akademisyenler ile sektör temsilcileri, iklim değişikliğinin peyzaj mimarlığı etkileri ele alındı.

Panelde COP31 sürecinde peyzaj mimarlığının rolü, iklim odaklı peyzaj planlama yaklaşımları, afetlere dirençli tasarım stratejileri, sürdürülebilir peyzaj uygulamaları ve sektörde uyum odaklı yeni tasarım anlayışları gibi konular tartışıldı.

Katılımcılar iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha görünür hale geldiğini belirterek, peyzaj mimarlığının, ekolojik, sosyal ve sürdürülebilir yaşam mekanlarının oluşturulması açısından kritik bir disiplin olmasına dikkat çekti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor

Binalarda yeni dönem başlıyor
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın kaptırdılar

86 ve 79 yaşındaki çiftin tüm serveti tek telefonla gitti
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı

Dev maç öncesi yıldız isme yapılan teklife bakın: Kaleyi gole kapatırsan...

Yıldız isme yaptığı ahlaksız teklife bakın: Benimle...
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada

"2 günde yok ederiz” tehdidi sonrası savaş planı deşifre oldu