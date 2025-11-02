ÇOMÜ 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Düzenlenecek

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 2025-2026 akademik yılı dolayısıyla açılış töreni düzenlenecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek törende Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu konuşma yapacak.

Ardından Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Osman Okyay tarafından "Milli Gücün Temeli: Savunma Sanayiinde Yerlileşme, Teknolojik Bağımsızlık ve Stratejik Vizyon" konulu açılış dersi verilecek.

Törende ayrıca Çanakkale yangınlarında görev alan ÇOMÜ personeline teşekkür, dış paydaşlara da plaket takdimi yapılacak.