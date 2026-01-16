Çok sayıda kullanıcı aynı uyarıyla karşılaştı! X çöktü mü?
- Downdetector verilerine göre X platformunda bugün zaman zaman kesintiler yaşanıyor.
Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.
