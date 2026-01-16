Haberler

Çok sayıda kullanıcı aynı uyarıyla karşılaştı! X çöktü mü?

Çok sayıda kullanıcı aynı uyarıyla karşılaştı! X çöktü mü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı "Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

  • Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'te erişim sorunları yaşanıyor.
  • Kullanıcılar ana sayfada 'Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene' veya 'Akış yenilemedi' hataları ile karşılaşıyor.
  • Downdetector verilerine göre X platformunda bugün zaman zaman kesintiler yaşanıyor.

Eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'eerişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar ana sayfada "akış yenilenmiyor" hatası aldığını bildiriyor.

ÇOK SAYIDA KULLANICI AYNI SORUNLA KARŞILAŞTI

Popüler sosyal medya platformu X'te, eski adıyla Twitter'da çökme sorunları yaşandığı bildiriliyor. X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

Kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre de Elon Musk'ın X platformunda bugün zaman zaman kesintiler yaşanıyor.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Teknoloji
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi

Ünlü oyuncunun kardeşi üzücü haberi verdi
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Genç kadını bu hale getirdi ama hala serbest
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

Akşener'in bu halini unutun
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak

Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak