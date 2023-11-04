Co Print, 3D Yazıcı Teknolojisinde Devrim Yapıyor

Türkiye merkezli girişim Co Print, ChromaSet adlı yeni ürün serisiyle 3D yazıcı teknolojisinde büyük bir çıkış yaparak Kickstarter üzerinde 2 saatte 100 bin dolarlık fon topladı. ChromaSet, kullanıcılara çok-filamentli baskı ve üç kat daha hızlı baskı yapabilme imkanı sunuyor.

Türkiye merkezli girişim Co Print, 3D yazıcı teknolojilerinde bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni ürün serisi ChromaSet, dünyanın en büyük kitle fonlama platformu Kickstarter üzerinde büyük bir çıkış yaparak ilk iki saatte 100 bin dolarlık fon topladı. İşte detaylar…

Co Print ChromaSet, 2 saatte 100 bin dolara ulaştı!

ChromaSet, 3D yazıcı kullanıcılarına çok-filamentli baskı ve standartlara kıyasla üç kat daha hızlı baskı yapabilme olanağı sunuyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar, eski ve kullanılmayan 3D yazıcılarını en son teknolojiye sahip cihazlara dönüştürme fırsatına sahip oluyorlar.

ChromaSet'in altı farklı bileşeni bulunuyor ve mevcut tüm 3D yazıcılar için avantajlar sunuyor. Serinin ana ürünleri arasında dünyanın ilk çok filamentli 3D baskı paneli olan ChromaPad, çok-filamentli baskılar için özel olarak tasarlanmış ChromaHead baskı kafası ve Klipper yazıcılar için geliştirilmiş Klipper Chroma Modülü bulunuyor.

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Co Print'in kurucu ortağı Fatih Kazım Duymaz, başarılı bir Kickstarter lansmanıyla Co Print Series 2 ürünlerini global pazara sunduklarını belirtti. Ayrıca Duymaz, "Yakın zamanda, dünyanın en büyük 3D yazıcı fuarı FormNext ve binlerce girişimin de yer aldığı dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te tüm dünyadaki kullanıcılarla buluşmayı hedefliyoruz." dedi.

ChromaSet'in Kickstarter kampanyası 29 gün sürecek ve iki farklı paket seçeneği sunulacak: ChromaSet ve KCM Set. Bu özel paketlerin yanı sıra, her bir ürün ayrı ayrı satın alınabilir, böylece kullanıcılar 3D yazıcılarını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. ChromaSet, 3D yazıcı teknolojisinde büyük bir adım atarak kullanıcıların daha hızlı ve çok-filamentli baskılar yapabilmesini sağlayacak gibi görünüyor.

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