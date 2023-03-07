Cities: Skylines 2 duyuruldu!

Paradox Interactive, bugün yaptığı duyuru ile Cities Skylines 2'nin geliştirildiğini resmi olarak açıkladı. 8 yılın ardından çıkacak olan ikinci oyun, gerçekçiliği ve simülasyonu ile oldukça iddialı. Peki Cities: Skylines 2 ne zaman piyasaya sürülecek? İşte detaylar!

Cities: Skylines 2 yolda! Tanıtım videosu yayınlandı

Yönetme kategorisine yeni bir soluk getiren serinin ilk oyunu Cities: Skylines 2015 yılında yayınlandı. Oyuncuya kendi şehrini kurma ve belediye başkanı olma şansı tanıdı. Bu nedenle oldukça fazla ilgi gördü ve kendi kategorisinin de dışına çıkarak dünyanın en popüler oyunları listesine adını yazdırdı.

Bugün Paradox Interactive, Cities Skylines'ın resmi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı video ile Cities: Skylines 2'yi resmi olarak duyurdu. Yer alan bilgilere göre oyun, 2023 yılı içerisinde piyasaya sürülecek. Öte yandan Cities: Skylines 2, birinci yapımda olduğu gibi Colossal Order tarafından geliştiriliyor.

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Yapılan duyurudan dakikalar sonra Cities: Skylines 2'nin dijital oyun platformlarındaki satış sayfası da oluşturuldu. Oyunun yayınlanacağı net tarih, fiyatı ve sistem gereksinimleri gibi bilgiler ise henüz girilmedi.

Cities: Skylines 2 nasıl olacak?

Şimdiye kadarki en gerçekçi şehir kurma simülasyonu olduğu söylenen Cities: Skylines 2'de, belediye başkanı olarak verdiğiniz kararlar ile şehrinizin kaderini belirleyeceksiniz. Amacınız, kenti büyütmek ve ekonomik olarak geliştirip, vatandaşlara kaliteli bir yaşam alanı sunmak.

Öte yandan şehri turistlerin, işletmelerin ve yaşamak isteyen insanların dikkatini çekmek için metropol kente çevirmek, bir diğer hedefiniz. Tabii bu amacı yerine getirebilmek için stratejinizi kullanmalısınız.

Oyunun sistem gereksinimlerinin birinci yapım ile benzer olması bekleniyor. Cities: Skylines'ın tavsiye edilen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

İşlemci: Intel Core I7 2700K | AMD Ryzen 7 2700X

İşletim sistemi: Windows 10 Home (64 bit)

Ekran kartı: Nvidia GeForce GTX 580 (1.5 GB) | AMD Radeon RX 560 (4 GB)

RAM: 16 GB

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Peki sizler Cities: Skylines 2 hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyundan beklentiniz nasıl? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz!