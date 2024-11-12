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Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

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Dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin yine boş durmadı. Savaş meydanlarında fırtına gibi esen Bayraktar TB2'yi kopyalayan Çinli bir firma, neredeyse bire bir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı. 'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve Türk savunma sanayiindeki atılımı gözler önüne seren Bayraktar TB2 savaş meydanlarında fırtına gibi eserken dünyanın yakından takip ettiği fuarda dikkat çeken bir olay yaşandı.

KENDİNİ BİRÇOK ALANDA İSPATLADI

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından Karabağ Savaşı'na, Libya'dan Etiyopya, Fas, Tunus, Nijer, Togo gibi Afrika ülkelerinin teröre karşı kullanımında kendini birçok alanda ispatlayan Baykar'ın en özel aracı olan Bayraktar TB2, dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin'in de ilgisini çekti.

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

ÇAKMA TB2'Yİ FUARDA SERGİLEDİLER

TB2'yi kopyalayan Çinli bir firma, neredeyse birebir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı.'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıUgur Eroglu:

Acaba bizimi çaldık kopyayı araştırma isteyen bir durum

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

bizde hemen başka bitane üretim ismini de cengizhan koyalım korkudan yapamasinlar:D

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

demekki yapımı öyle devasa bilgiler teknolojiler istemiyormuş. Bişeyleri abartıp kendimizi dev dağında görerek kendimizi kandırmayı ama birtek kendimizi kandırmayı nasılda iyi becedebiliyoruz

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

yapılanı abartıp allayıp pullayıp ambalaj süsleri ile kutu içerisini başka göstermeyi bu halk son 20 yılda öğrendi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bayraktar zaten ankadan kıypıltılan bilgilerle yapıldı çinlilerde aynısını yapıyor çinlilerin bu konuda bir özelliği var taklit ettiği ürünü orjinalinden çok daha mükemmel ve ucuz hale getiriyor o yüzden alman otomotiv sanayini iflasın eşiğine getirdiler

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Dogru durust patent alaydiniz o zaman sizde...

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