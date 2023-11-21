Çinli bilim insanları Kunlun Dağları'nda meteoroloji istasyonu kurdu

Çinli bilim insanları, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kunlun Dağları'nda 5.896 metre yükseklikte otomatik bir meteoroloji istasyonu kurdu. İstasyon, Kunlun Dağları'ndaki en yüksek istasyon olma özelliğini taşıyor ve Qinghai Tibet Platosu'nun kuzey yamaçlarında kapsamlı bir meteorolojik gözlem ağı kurulması için önemli bir adımı simgeliyor.

1. Meteoroloji istasyonundan çeşitli görüntüler

Çinli bilim insanları, ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kunlun Dağları'nın Wolong Sırtı'nda 5.896 metre yükseklikte otomatik bir meteoroloji istasyonu kurdu.

Yeni kurulan istasyon, Kunlun Dağları'ndaki en yüksek istasyon olma özelliğini taşıyor.

İstasyon, Qinghai Tibet Platosu'nun kuzey yamaçlarında kapsamlı bir meteorolojik gözlem ağı kurulması yönünde önemli bir adımı simgeliyor.

Meteoroloji istasyonu, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Atmosfer Fiziği Enstitüsü ve Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Meteoroloji Servisi liderliğindeki ortak bir bilimsel keşif ekibi tarafından inşa edildi.

Keşif ekibi üyeleri gerekli ekipmanı ve aynı zamanda oksijen kaynaklarını yanlarında taşımak zorunda kaldı.

Bu uzun yolculuğa tipi, gök gürültülü fırtına, dolu, buzlanma ve yoğun sis gibi öngörülemeyen hava koşulları da eşlik etti.

"Bu yeni istasyon, orta troposferdeki temel atmosferik koşulları doğrudan gözlemleyebilecek. Ayrıca Kunlun Dağları'nın benzersiz yüksek irtifa hava süreçleri ve yağış özelliklerinin incelenmesi için bize çok değerli meteorolojik veriler sağlayacak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kunlun Dağları'ndan bildiriyor.