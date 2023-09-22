Çinli Bilim İnsanları Genetiği Değiştirilmiş İpek Böcekleriyle Örümcek İpeği Üretti

Çinli bilim insanları, genetiği değiştirilmiş ipek böceklerinden ilk tam boyutlu örümcek ipeği lifini üretmeyi başardı. Elde edilen ürünün kurşun geçirmez yelekten altı kat daha sağlam olduğu bildirildi.

SHANGHAİ, 22 Eylül (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, genetiği değiştirilmiş ipek böceklerinden ilk tam boyutlu örümcek ipeği lifini üretmeyi başardı. Elde edilen ürünün kurşun geçirmez yelekten altı kat daha sağlam olduğu bildirildi.

Donghua Üniversitesi'nden araştırmacılar, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan kevlar adlı üründen ve naylondan esinlenerek mukavemet ve sağlamlığın doğasına dair bir teori önerdi ve böylece ipek liflerinin temel yapısını ortaya çıkardı.

Bu hafta Matter dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, araştırmacılar bir gen düzenleme aracı kullanarak transgenik ipek böceklerinden, hem yüksek düzeyde çekme mukavemetine hem de istisnai sağlamlığa sahip tam poliamid örümcek ipek lifleri sentezlemeyi başardı.

Araştırmacılar, naylon gibi sürdürebilir olmayan sentetik liflere alternatif olarak sürdürülebilir, çevre dostu, yüksek mukavemete sahip ve ultra sağlam ürünler geliştirmenin kritik önemde olduğunu belirtti.

Araştırmaya göre sonuçlar, sentetik liflere sürdürülebilir bir alternatif olarak örümcek ipeğinin ticarileştirilmesinin önünü açıyor. Örümcek ipeği, cerrahi dikişlerde ve rahat kurşun geçirmez yeleklerin yapımında kullanılabilecek.