Çin, Yangtze Nehri üzerindeki en büyük UHV enerji nakil projesini tamamladı

Çin'in, ülkenin en uzun nehri olan Yangtze Nehri üzerindeki en büyük ultra yüksek gerilim (UHV) enerji nakil projesi, Pazar günü tamamlanarak faaliyete geçti. Proje, Jiangsu eyaletindeki Taizhou kentinden Wuxi kentine kadar 2.550 metrelik bir alanı kapsıyor ve toplam uzunluğu 178 kilometredir. Projenin amacı, Jiangsu'nun nehir üzeri enerji iletim kapasitesini artırmak, temiz enerji tüketimini desteklemek ve karbondioksit emisyonunu azaltmaktır.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bulunan elektrik iletim kulelerinin otomatik iletim hatlarını inceleyen, santimetre düzeyinde yüksek hassas konumlandırma kabiliyetine sahip insansız hava aracı, 4 Ocak 2023. (Fotoğraf: Devlet Elektrik Şebekesi Jiangsu Elektrik Enerjisi Limited Şirketi/Xinhua aracılığıyla)

NANJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in, ülkenin en uzun nehri olan Yangtze Nehri üzerindeki en büyük ultra yüksek gerilim (UHV) enerji nakil projesi, Pazar günü tamamlanarak faaliyete geçti.

Devlet Elektrik Şebekesi Jiangsu Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'ne göre, 500 kilovoltluk enerji nakil projesi, Yangtze Nehri'nin bir tarafından diğer tarafına uzanarak Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Taizhou kentinden Wuxi kentine kadar 2.550 metrelik bir alanı kapsıyor. Toplam uzunluğu 178 kilometre olan projeye yapılan yatırım ise 1,5 milyar yuanın üzerinde (yaklaşık 207,6 milyon ABD doları).

Projede, her biri 385 metre yüksekliğinde olan dünyanın en yüksek iki enerji nakil kulesi yer alıyor. Projenin maksimum yıllık enerji iletiminin 26 milyar kilovatsaati geçebileceği tahmin ediliyor. Rakam, orta büyüklükteki bir Çin kentinin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer.

Projenin, Jiangsu'nun nehir üzeri enerji iletim kapasitesini yüzde 30 artırması, Yangtze Nehri Deltası'ndaki açık deniz rüzgar enerjisi gibi temiz enerji tüketimini büyük ölçüde desteklemesi ve karbondioksit emisyonunu her yıl yaklaşık 10 milyon ton azaltması bekleniyor.

Proje yöneticisi Chen Bing, "Bir dizi teknik zorluğun üstesinden geldik ve sektörde birçok rekor kırdık. Projenin tamamı ve ekipman yüzde yüz Çin yapımı" dedi.