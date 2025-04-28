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Çin Uzun Yürüyüş-3B Roketi ile 'Tianlian-2 05' Uydusunu Fırlattı

Çin Uzun Yürüyüş-3B Roketi ile 'Tianlian-2 05' Uydusunu Fırlattı
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Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketi ile 'Tianlian-2 05' veri aktarım uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, uzay araçları ve insanlı görevler için kritik veri iletim hizmetleri sağlayacak.

ÇİN, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle 'Tianlian-2 05' veri aktarım uydusunu uzaya fırlattı.

Çin, Uzun Yürüyüş-3B taşıyıcı roketiyle 'Tianlian-2 05' veri aktarım uydusunu, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden dün saat 23.54'te fırlattı. Uydunun, planlandığı şekilde yörüngeye sorunsuz yerleştiği belirtildi.

'Tianlian-2 05', Çin'in ikinci nesil veri aktarım uyduları arasında yer alıyor. Uydu; uzay araçları, insanlı görevler ve uzay istasyonları için veri aktarımı, izleme ve kontrol hizmetleri sağlamak üzere tasarlandı. Uydu ayrıca, orta ve alçak yörüngelerdeki kaynak uydularına veri iletim desteği sunacak ve uzay aracı gönderme misyonlarının takibinde önemli rol üstlenecek.

Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' roket serisinin 572'nci görevi olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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