Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle 4 Uyduyu Yörüngeye Gönderdi

Çin, Pazar günü Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 uydu gönderdi. Roket, Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalandı. Uydulardan üçü uzaktan algılama gözlem verileri elde etmek ve ticari uzaktan algılama hizmetleri sağlamak için kullanılacak, diğer uydu ise uydu iletişim teknolojisinin doğrulanmasında hizmet verecek. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 479. uçuş görevi oldu.