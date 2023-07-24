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Çin, Uzun Yürüyüş-2D Roketiyle 4 Uyduyu Yörüngeye Gönderdi

Teknoloji Haberleri

Çin, Pazar günü Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 uydu gönderdi. Roket, Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalandı. Uydulardan üçü uzaktan algılama gözlem verileri elde etmek ve ticari uzaktan algılama hizmetleri sağlamak için kullanılacak, diğer uydu ise uydu iletişim teknolojisinin doğrulanmasında hizmet verecek. Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 479. uçuş görevi oldu.

Çin Uzaya Dört Uydu GönderdiÇin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden havalanan dört uydu taşıyan Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketi, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

TAİYUAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Pazar günü Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 uydu gönderdi.

Roket, ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 10.50'de havalandı.

Uydulardan üçü uzaktan algılama gözlem verileri elde etmek ve ticari uzaktan algılama hizmetleri sağlamak için kullanılacak, diğer uydu ise uydu iletişim teknolojisinin doğrulanmasında hizmet verecek.

Bu, Uzun Yürüyüş roket serisinin 479. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua / Teknoloji

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