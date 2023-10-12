Çin, sürücüsüz otomobiller için otoyol projesi geliştiriyor

Çin'in en büyük teknoloji firmaları Huawei, Baidu ve Alibaba, sürücüsüz otomobiller için otoyol tasarlıyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu üç şirketle birlikte otoyolları sürücüsüz otomobiller için yeniden tasarlamak için bir araya geldi. Proje, sürücüsüz otomobillerin trafik güvenliğini sağlamayı ve otoyolları modernleştirmeyi amaçlıyor.

Çin'in en büyük teknoloji firmaları güçlerini birleştirdi. Elektrikli otomobiller bugün dünyayı kasıp kavursa da sürücüsüz otomobiller çok daha ilerisini hedefliyor. Peki, otoyollar sürücüsüz otomobiller için tasarlanırsa? İşte Çin, bu sorudan yola çıkarak sürücüsüz otomobiller için otoyol projesi geliştirmeye başladı. Bu anlamda Huawei, Baidu ve Alibaba bir araya geldi.

Huawei, Baidu ve Alibaba, sürücüsüz otomobiller için otoyol tasarlıyor

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Huawei, Baidu ve Alibaba ile otoyolları sürücüsüz otomobiller için yeniden tasarlamak için bir araya geldi. Bu anlamda Çin Ulaştırma Bakanlığı söz konusu teknoloji devleriyle bir bu tasarımın çerçevesini çizen bir yönerge oluşturacak.

Aslında bu üç şirketin bir araya gelmesi pek de tesadüf değil. Baidu bildiğiniz gibi dünyanın en önemli sürücüsüz otomobillerini üreten firmalar arasında. Şirketin sürücüsüz robotaksileri çoktan Çin şehirlerinde aktif hale geldi. Bu anlamda şirket sürücüsüz otomobillerin trafik ışıkları, trafik levhaları gibi temel trafik işaretlerini nasıl daha kolay algılayacağı konusunda tecrübeye sahip.

Huawei ise özellikle sürücüsüz otomobillerin otoyollar üzerinde ağlara daha kolay bağlanması için çözümler üretecek. Bildiğiniz gibi Huawei, özellikle mobil ağlar ve baz istasyonları konusunda önemli firmalar arasında. Alibaba ise bu anlamda bulut teknolojileri tarafında projeye el atıyor. Çin'in en büyük bulut altyapısına sahip olan firma, otoyollarda kurulacak ağın bulut üzerinden sürekli senkronize olmasını sağlayacak.

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Çin'in amacı sürücüsüz otomobillere anlık veri sunarak trafik güvenliğini de sağlamak. Böylece, sürücüsüz otomobillerin neden olduğu kazaların da önüne geçmek amaçlanıyor. Tabii ki burada tek amaç sürücüsüz otomobiller için güven sağlamak değil. Çin, sadece 2022 yılında otoyolların modernleştirilmesi için 217 milyar dolar gibi büyük bir yatırım yaptı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı, sürücüsüz otomobiller için geliştirdiği projede yol kenarında bilgi işlem tesisleri de kurmayı planlıyor. Buna göre bu tesisler yollardan ve araçlardan gelen trafik verilerinin toplanması ve dağıtılmasından sorumlu olacak. Yine bu tesisler ağ güvenliğini de sağlayacak. Bu anlamda trafik verilerinin gizliliği ve bütünlüğü anlamında da bir dizi önlem devreye girecek.

Huawei, Baidu ve Alibaba'yı bir araya getiren projenin yönergeleri ise 1 Aralık tarihinde karşımıza çıkacak. Şu an için sürücüsüz otomobiller için otoyol projesinin ne zaman devreye gireceği ise belirsiz.