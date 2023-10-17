12 Eylül tarihindeki etkileyici lansmanın ardından herkes yeni iPhone 15 serisi hakkında sorular sormaya başladı. Özellikle ön sipariş süreci merak edilen cihazlar kullanıcılara ulaştı ve ilk yorumlar yapıldı. Ancak küresel bazda satışlar patlamış olsa da bazı pazarlarda rekor satışlar elde edilemedi. Özellikle dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olmasıyla bilinen Çin'de iPhone 15 satışları 14 satışlarını geçemedi. İşte detaylar…

Çin pazarında iPhone 15, 14'ün gerisinde kaldı: Üstelik Apple hisseleri de düştü!

Bloomberg aracılığı ile ortaya çıkan yeni raporlara göre iPhone 15 satışları Çin pazarında iPhone 14'ün gerisinde kaldı. Rapor iPhone 15'in piyasaya sürüldüğü ilk 17 gündeki satışlarının geçen yılın aynı dönemindeki iPhone 14 ile kıyaslandığında ciddi oranlardaki düşüşlere işaret ediyor. Bu düşüş oranı net veriler ile bilinmese de uzmanların tahminlerine göre yüzde 4,5 ile yüzde 6 arasında değiştiği yönünde.

Tabi düşüş oranı az gibi gözükse de Apple için bu oranda yüzlerce iPhone 15 anlamına geliyor. Bu haberlerin Çin pazarında ortaya çıkması da Apple hisselerindeki yüzde 1'lik bir düşüş anlamına geliyor. Satış oranlarında yaşanan bu düşüş Android cihazlara bağlanıyor diyebiliriz. Özellikle Çin pazarında artış yakalayan Huawei gibi markalar Apple'ın önüne geçmiş gibi gözüküyor.

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Çin piyasasındaki Huawei artışına en büyük dayanak ise Mate 60 Pro lansmanı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan büyük baskılara rağmen Mate 60 Pro, Çinli kullanıcıları kendine çekebilmiş durumda. Lansman sonrası tepkiler ve satış oranları bu durumun işaretçisi.

Tüm bu yaşananlara genel olarak bakıldığında Apple'ın karlılığı açısından pek de iyi bir takvim yılı olmadığı görülüyor. Şirket, son üç çeyrekte yıldan yıla genel gelir düşüşleri bildirdi. iPhone 15 lansmanının bu eğilimi tersine çevirip çeviremeyeceğini ise Kasım ayında açıklanan satış rakamları ile göreceğiz.