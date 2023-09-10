Çin'in Mars gezgini Zhurong ve diğer buluşlar 'Altın Tasarım' ödülünü kazandı

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (NIPA) tarafından düzenlenen 24. Çin Patent Ödülleri'nde Mars gezgini Zhurong ve diğer dokuz patentli buluş 'Altın Tasarım' ödülünü kazandı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayımlanan fotoğrafta ülkenin ilk Mars gezgini Zhurong'un, iniş platformuyla bir özçekimi yer alıyor, 11 Haziran 2021. (Fotoğraf: CNSA/Xinhua aracılığıyla)

NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Mars gezgini Zhurong ve diğer dokuz patentli buluş, Cumartesi günü düzenlenen 24. Çin Patent Ödülleri'nde "Altın Tasarım" ödülünü kazandı.

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (NIPA), Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde düzenlenen bir törenle 10 ödülü tasarımcılara takdim etti.

Çin'in Tianwen-1 Mars keşif misyonunun bir parçası olan Zhurong, gezegenin kuzey yarımküresinde geniş bir ova olan Utopia Planitia'ya 15 Mayıs 2021'de iniş yapmıştı. Mavi bir kelebeği andıran ve güneş enerjisiyle çalışan altı tekerlekli gezgin, adını antik Çin mitolojisindeki ateş tanrısından alıyor. Zhurong, 1,85 metre yüksekliği ve 240 kilogram ağırlığıyla Mars yüzeyinde saatte 200 metre hızla yol alabiliyor.

Ödül kazananlar arasında mühendislik inşaatlarında yaygın olarak kullanılan bir paletli vinç ve tıbbi teşhis için kullanılan gelişmiş bir bilgisayarlı tomografi (BT) tarayıcısı de yer alıyor.

Çin Patent Ödülleri 1989 yılından bu yana Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Bu ödüller, patentli buluşlar ve endüstriyel tasarımlar için ülkenin en prestijli ödülleri.

Çin'de yeni tasarım başvurularının sayısı 2022 yılında 795.000'e ulaştı. WIPO'ya göre Çin patent, ticari marka ve tasarım başvuruları sayısında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Altın ödüllü tasarımların çoğu 11 Eylül'de sona erecek olan 18. Çin (Wuxi) Uluslararası Tasarım Fuarı'nda halka açık olarak sergilenecek.