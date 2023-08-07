Çin'de Dünyanın En Yüksek Köprüsü İnşa Ediliyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşaatı devam eden Huajiang büyük kanyon köprüsü, 2025 yılında tamamlandıktan sonra dünyanın en yüksek köprüsü olacak. Köprü sayesinde kanyon boyunca yolculuk süresi bir dakikaya inecek.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahası görülüyor, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

GUİYANG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşaatı devam eden Huajiang büyük kanyon köprüsünün, 2025 yılında tamamlandıktan sonra dünyanın en yüksek köprüsü olması bekleniyor. Güvertesi ile su yüzeyi arasında 625 metre yükseklik bulunan köprü sayesinde kanyon boyunca yolculuk süresi yaklaşık bir saatten yalnızca bir dakikaya inecek.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahası, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahası görülüyor, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahasında çalışan işçiler, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahasında gece vardiyasında çalışan işçiler, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahasında çalışan işçiler, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yer alan Huajiang büyük kanyon köprüsünün inşaat sahası görülüyor, 3 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Tao Liang/Xinhua)¦