Çin'de dünyanın en büyük hidro-fotovoltaik santrali devreye alındı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Garze Tibet Özerk İli'nde bulunan mega hidro-fotovoltaik tamamlayıcı elektrik santrali, Pazar günü devreye alındı. Yajiang ilçesinde bulunan Kela fotovoltaik santrali, dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-fotovoltaik tamamlayıcı santrali olma özelliğini taşıyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Garze Tibet Özerk İli'nde bulunan mega hidro-fotovoltaik tamamlayıcı elektrik santrali, Pazar günü devreye alındı.

Yajiang ilçesinde bulunan Kela fotovoltaik santrali, dünyanın en büyük ve en yüksek rakımlı hidro-fotovoltaik tamamlayıcı santrali olma özelliğini taşıyor.

Santral, Lianghekou hidroelektrik santralinin hidro-fotovoltaik tamamlayıcı projesinin ilk aşamasını oluşturuyor.

Yaklaşık 1.667 hektarlık bir alanı kaplayan Kela fotovoltaik santralinin 1 milyon kilovatlık kurulu kapasitesi bulunuyor. Santral yılda ortalama 2 milyar kilovat-saat elektrik üretme ve yılda 1,6 milyon tondan fazla karbondioksit emisyonu azaltma kapasitesine sahip.

Planlanan toplam kurulu kapasitesi 3 milyon kilovat olan Lianghekou hidroelektrik santrali, Garze'deki Yalong Nehri üzerinde yer alıyor.

Yalong Nehri havzası ise Çin'in temiz enerji üslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)