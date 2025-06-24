Çiğli Fen Lisesi'nden Çevre Duyarlılığı İçin Mobil Uygulama

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İzmir'de Çiğli Fen Lisesi öğrencileri, plastik atıkların doğru şekilde sınıflandırılmasına yardımcı olan bir mobil uygulama geliştirdi. Proje, geri dönüşüm bilincini artırmayı ve çevre sorunlarına dijital çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İzmir'de Çiğli Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen mobil uygulama, kullanıcıların plastik türleri hakkında bilgi edinmesini ve geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırt etmesini sağlıyor.

İngilizce öğretmeni Yasemen Caymaz'ın kurucu ortaklığını üstlendiği uluslararası eTwinning projesinde, öğretmen ve öğrenciler çevre sorunlarına dijital çözümler üretmek için bir araya geldi.

Menemen Haldun Koşay Anadolu Lisesi'nin de yer aldığı projeye, Litvanya, İtalya, Polonya, Macaristan, Portekiz ve Gürcistan'dan da öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında Çiğli Fen Lisesi öğrencileri Emre Baran ve Kazım Bora Yıldız, mobil uygulama geliştirdi.

Plastik atıkların doğru şekilde sınıflandırılmasına yardımcı olarak geri dönüşüm bilincinin artırılmasını hedefleyen uygulama, kullanıcıların plastik türleri hakkında bilgi edinmesini ve geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırt etmesini de sağlıyor.

Bu sayede gençler, hem çevre duyarlılığı hem de dijital üretkenliği bir araya getirerek sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Teknoloji
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