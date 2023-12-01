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ChatGPT: Yapay Zeka Uygulamalarının Devrimci Yılı

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Son bir yılda yapay zeka uygulamaları alanında büyük bir gelişme yaşandı. ChatGPT, 1 yıl içinde 110 milyon mobil yüklemeyi aşarak büyük bir başarı elde etti. Detaylı analize göre uygulama, dünya genelinde büyük ilgi gördü ve önemli bir gelir elde etti.

Son bir yıl, yapay zeka uygulamaları açısından adeta devrim niteliğinde geçti. Birçok teknoloji şirketi, yapay zeka destekli ürünlerini kullanıcılarına sundu. Bir bakıma bu durum Chatgpt'nin sahne almasıyla başladı. Yapay zeka denilince akla gelen ilk isim olan ChatGPT bugün 1 yaşında.

ChatGPT, 1 yılda 110 milyon mobil yüklemeyi aştı

ChatGPT, son bir yılda adeta yapay zeka algısını yeniden şekillendirdi. 30 Kasım 2022'te sahne alan ürün Mayıs 2023'te iOS'ta kullanıma sunuldu. Oldukça ilgi gören bu hamlenin ardından şirket, Temmuz 2023'te ise Android tarafındaki kullanıcıların deneyimine sundu.

Bazı dönemlerde düşüş yaşasa da ChatGPT, o dönem en hızlı 1 milyona ulaşan uygulama olmuştu. Mobil istihbarat sağlayıcısı data.ai tarafından TechCrunch'a sağlanan bir pazar analizine göre uygulama, mobil tarafında 1 yılda 110 milyondan fazla yükleme gördü. Bu yüklemelerin ışığında şirket, 30 milyon doları aşan bir gelir elde etti.

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Data.ai tarafından paylaşılan detaylı analizde ise yapay zeka ürününün başarısı gözler önüne serildi. Rapora göre uygulama Google Play'de piyasaya sürülmesinden sonraki bir hafta içinde 18 milyon yeni yüklemeyle rekor elde etti.

Öte yandan rapora göre ChatGPT, mobil olarak haftalık bazda ortalama 4 milyonun üzerinde gördü. Ek olarak Hindistan ve ABD, sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 17,5 ile en fazla indirilen ülkeler olarak göze çarpıyor. Son dönemde uygulamanın çatı şirketi OpenAI CEO krizi yaşadı. Uygulamanın baş aktörü Sam Altman, "Bir yıl önce bu gece muhtemelen ofiste oturup ertesi sabahki lansmandan önce ChatGPT'ye son rötuşları yapıyorduk. Ne çılgın bir yıl oldu ama…" ifadeleriyle bir yılı değerlendirdi.

ChatGPT 1 yaşında. Sizin favori yapay zeka uygulamalarınız neler? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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