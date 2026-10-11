ChatGPT'de 1980'ler akımı yüz verilerini riske atıyor, uzmanlar uyarıyor

Kabarık saçlar. Bulanık fotoğraflar. Neon renkler. Alışveriş merkezlerindeki portre stüdyolarının arka planları gibi. Sosyal medya hesaplarınız 1980'lerden kalma bir aile fotoğrafı albümüne benziyorsa, yalnız değilsiniz. Hatta siz de bu akıma katılmış olabilirsiniz. Dünya çapında milyonlarca insan, ChatGPT ve diğer yapay zeka destekli araçları kullanarak özçekimlerini, kabarık saç modelleri, eski kıyafetler ve nostaljik fotoğraf efektleriyle tamamlayarak geçmişe dönüş fotoğraflarına dönüştürüyor.Genellikle ChatGPT'nin aracında önerilen bir komut kullanılarak oluşturulan ve kullanıcıları kendi resimlerini yüklemeye teşvik eden yapay zeka görüntüleri, oldukça inandırıcı ve kolayca paylaşılabilir nitelikte. Bu trend Instagram, TikTok ve X'te hızla yayıldı.Ancak uzmanlar, kullanıcıların farkında olduklarından çok daha fazlasını paylaşıyor olabileceği konusunda uyarıyor.'Veri karşılığında eğlence'1980'ler trendi, yapay zekadaki daha geniş kapsamlı bir değişimi yansıtıyor.Sadece birkaç yıl önce, yapay zeka destekli görüntü oluşturma araçları büyük ölçüde meraklılar ve teknolojiye yatkın kullanıcılarla sınırlıydı. Bugün ise, sosyal medya trendlerinden iş yeri araçlarına ve tüketici uygulamalarına kadar her şeyi destekleyerek günlük yaşamın giderek daha büyük parçası haline geliyorlar.1980'ler temalı bu dönüşüm, kişiselleştirilmiş çocukluk portreleri, fantastik karakter dönüşümleri ve özel günler temalı görsellerin ardından yapay zeka destekli trendlerin en sonuncusuydu.Yapay zeka etik uzmanı Catarina Doria'ya göre, bu viral trendler yeni kullanıcıları cezbederken aynı zamanda kişisel verilerini paylaşmalarını da teşvik ediyor."Bu trendler, yapay zeka şirketlerine faydalı oldukları için ortaya çıkıyor" diyor. "İnsanlar kendilerinin ve başkalarının giderek daha fazla fotoğrafını yüklemeye teşvik ediliyor" diye açıklıyor.Doria, kişisel bilgilerin eğlence amacıyla, çoğu zaman sonuçlarını tam olarak düşünmeden paylaşılması olgusunu "eğlence için veri" olarak adlandırıyor.

Oxford Üniversitesi Yapay Zeka Etiği Enstitüsü'nden felsefe doçenti Carissa Véliz, kullanıcıların kişisel bilgilerini yapay zeka sistemleriyle paylaşmadan önce dikkatlice düşünmeleri gerektiğine katılıyor. "Fotoğraflarınızı yapay zekaya yüklediğinizde, verebileceğiniz en hassas verilerden bazılarını vermiş oluyorsunuz" diyor. "Fotoğraflar genellikle konum gibi hassas veriler içeriyor ama aynı zamanda biyometrik verilerinizi de veriyorsunuz" diyerek açıklıyor.Yüz özelliklerini de içeren biyometrik bilgiler, ele geçirilmesi durumunda kolayca değiştirilemeyeceği için özellikle hassas.Véliz, "Birisi şifrenizi çalarsa değiştirebilirsiniz. Ama yüzünüzü değiştiremezsiniz" diye anlatıyor.Doria, risklerin Instagram veya Facebook gibi sıradan sosyal medya platformları ve hatta flört uygulamalarıyla ilişkili riskleri aşabileceğini, çünkü kullanıcıların genellikle yüzlerini net bir şekilde göstermek için tasarlanmış birçok yüksek kaliteli fotoğraf yüklediğini söylüyor.Ayrıca, birçok kullanıcının işleri, ilişkileri ve ilgi alanları hakkında konuşurken yapay zeka destekli sohbet robotlarıyla kapsamlı kişisel bilgiler paylaştığına da dikkat çekiyor. Fotoğraflarla birlikte bu bilgiler, bir bireyin giderek daha ayrıntılı bir profilini oluşturmaya katkıda bulunabiliyor.Hedefli reklamcılıkAncak gizlilik tek endişe kaynağı değil. Uzmanlar ayrıca bugün paylaşılan verilerin gelecekte nasıl kullanılacağına dair belirsizlik konusunda da uyarıda bulunuyor.Véliz, "Dijital çağın zorluklarından biri de verilerinizin gelecekte nasıl kullanılacağına dair hiçbir fikrimizin olmaması" diyor. "Hatta nereye gideceğini bile bilmiyoruz çünkü birçok şirket bunu çoğu zaman pervasızca ticarete konu ediyor."Hem Doria hem de Véliz, yapay zeka tarafından üretilen deepfake'lerin hızla yükselişini, teknolojilerin kısa süre önce tahmin edilmesi bile zor şekillerde nasıl gelişebileceğinin bir örneği olarak gösteriyor. Bugün zararsız amaçlarla yüklenen görüntüler, yarın çok daha gelişmiş yapay zeka sistemlerine katkıda bulunabilir.Doria, son dönemde yapay zeka tarafından üretilen gerçekçi görüntülerin artışına dikkat çekiyor ve "Beş altı yıl önce bunun olacağını düşünmezdik" diyor. "Biz sadece internete fotoğraf yüklemekten mutluluk duyuyorduk."Profil oluşturma ve hedefli reklamcılık konusunda da endişeler mevcut. Teknoloji şirketleri tarafından toplanan veriler, kullanıcıların ilgi alanları, alışkanlıkları ve davranışları hakkında giderek daha ayrıntılı bilgiler oluşturmaya yardımcı olarak, reklam verenlerin ve diğer kuruluşların bireyleri daha hassas bir şekilde hedeflemesine olanak tanıyor.Birçok büyük yapay zeka şirketi, kullanıcılara gizlilik kontrolleri sunulduğunu, bu kontroller arasında gelecekteki modelleri geliştirmek için kullanılan içeriği sınırlayan ayarların da bulunduğunu belirtiyor.OpenAI, BBC'ye yaptığı açıklamada, güven ve gizliliğin ürünlerinin temelini oluşturduğunu belirtti. Kullanıcıların, sohbetlerini silme seçeneğiyle bilgilerinin kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve Geçici Sohbet moduna geçildiğinde ise konuşmalarının kaydedilmeyeceği, hatırlanmayacağı veya modelleri geliştirmek için kullanılmayacağı anlamına geldiğini kaydettiler.'Mahremiyet güçtür'Doria, insanların 1980'ler tarzı moda gibi viral trendlere direnmelerini tercih ediyor ancak birçok gizlilik uzmanı insanlara yapay zeka araçlarından tamamen kaçınmalarını söylemekten kaçınıyor. Bunun yerine, kullanıcıları hangi bilgileri paylaştıkları ve nasıl paylaştıkları konusunda dikkatlice düşünmeye teşvik ediyorlar: Yapay zeka araçları günlük yaşamın giderek daha fazla ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, uzmanlar bu araçların kullanımında ortaya çıkan avantaj ve dezavantajları anlamanın zorlu bir iş olduğunu söylüyor.Véliz, "Mahremiyet güçtür çünkü sizi olası güç suistimallerinden korur" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .