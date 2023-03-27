Cep telefonu alacaklar dikkat: Büyük zam kapıda!

Akıllı telefon fiyatlarını belirleyen birçok unsur mevcut. Bunlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde doğal olarak fiyatlar da değişiklik gösteriyor. Kısa bir süre önce bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen gözetim uygulaması kapsamında akıllı telefonları ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. Bu noktada 28 Mart'tan itibaren telefon fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

Akıllı telefon fiyatları 28 Mart'tan itibaren zamlanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen ve 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasında akıllı telefonlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Geçen ay Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile akıllı telefonlarda adet başına birim gümrük kıymeti, 200 dolardan 350 dolara yükseltildi. Söz konusu tebliğ 28 Mart, yani yarın itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Cumhuriyet'in haberine göre; 350 doların altındaki ürünlerin ithalatı için İthalat Genel Müdürlüğü'nden bir gözetim belgesi alınması gerekecek. Yapılan son düzenlemeyle örneğin fiyat etiketi 3 bin 800 TL olan bir akıllı telefon 28 Mart tarihi itibariyle en az 2 bin 500 TL zamlanacak. Hatta bu kapsamda vivo Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ertan Şensoy da bazı açıklamalarda bulundu. Şensoy'a göre akıllı telefon fiyatları ilk etapta yüzde 20 oranında artacak.

Yeni düzenleme: Uygun fiyatlı telefonlara zam!

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ve maddeleri şu şekilde:

MADDE 1- 8/5/2020 tarihli ve 31121 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Not: 1. maddede bahsi geçen değişikliğin yapıldığı ilgili tabloyu yukarıdaki görselde bulabilirsiniz.

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