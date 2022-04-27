Çelik Mağaralar: Bir Bilim Kurgu Şaheseri

Merhaba değerli bilim kurgu severler.

İthaki Yayınları'nın yayınladığı "Vakıf" serisinin spinoff'u diyebileceğimiz "Robot Serisi"nin ilk kitabı olan Çelik Mağaralar yazım ile bir kez daha sizler ile birlikteyim.

Uzun zamandır merak ettiğim ve okumanın kısa bir süre önce nasip olduğu bu kitabı sizler için inceledim.

Öncelikle kitapla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum; Çelik Mağaralar ilk olarak Isaac Asimov tarafından bir bilim kurgu dedektiflik hikayesi olarak 1953 yılında parça parça, 1954 yılında ise kitap olarak basıldı.

Asimov bu kitabı basarken "Ben, Robot"u yazmış ve Vakıf Serisi'ne başlamış olsa da "Çelik Mağaraları" bu iki seriye de bağlaması daha sonraları olacaktı Asimov binlerce yıl ömrü olan R. Daneel Olivaw sayesinde Robot ve Vakıf serilerini de birbirine bağlamış oluyordu.

DÜNYACI VE UZAYCI

Romanımızın konusuna gelecek olursak; Yaklaşık bildiğimiz Dünya'nın üç milenyum sonrasında insanlığın "Dünyacı" ve "Uzaycı" olarak ikiye ayrıldığı bir kurgu evren bizi karşılamakta.

Uzaycılar elli adet gezegende yaşamlarına sürdüren (2065'te Dünyadan ayrılan ilk dalga kolonistler ve onların soyundan gelenler), ellerindeki ileri teknoloji ve dolayısıyla bu teknoloji ile sahip oldukları uzun ömür sayesinde refah içinde yaşamaktadırlar. Fakat bu refahın bir bedeli olarak negatif nüfus büyümesi yaşamakta ve galaksiyi kolonileştirme faaliyetleri neredeyse durmuş bulunmaktadır.

Dünyacılar ise Uzaycı kuzenlerinin aksine Dünya'daki devasa kapalı şehirlerde neredeyse bir komün hayatı yaşamakta açık havaya çıkmayı bile tabu olarak görmekte ve robotların varlığından ileri derecede rahatsız olarak hayatlarını sürdürmektedirler.

Birbirine yağ ve su gibi karışmayan bu iki topluluk; Uzaycı elçisinin öldürülmesi ve bu gizemin çözümlenmesi için her iki topluluktan seçilen birer temsilciye bu garip cinayeti araştırma görevi verilmesiyle; birbirleri hakkında bildiklerini gözden geçirmek zorunda kalacaklardır.

Öncelikle roman bir çok dedektiflik unsurunu çok güzel bir biçimde kullanmakta (gizemli bir cinayet, zıt karakterli iki ortak vbg.), sanıyorum kitabın bu kısmı bir polisiye severe çok keyif verecektir. İkinci olarak ise bilim kurgu temelini ve çevre betimlemelerini hikayenin en başında ki tasvirler ve dialoglar ile başarılı bir şekilde oluşturalar her iki türüde çok orantılı bir biçimde harmanlamakta. Ayrıca zaten iki farklı topluluktan insanın işbirliği yapması yeterince zor değilmiş gibi birde Uzaycı temsilcisi R. Daneel Oliviaw'ın robot olması ve bunun getirdiği naiflikte insanı gülümsetmekte.

Bilim kurgunun başka türler ile gayet iyi harmanlanacağını düşünün biri olarak Robot Serisi'nin bilim kurgu polisiye türüne çok güzel bir örnek olduğunu düşünmekteyim. Türün iyi bir örneği olmasını bir tarafa bırakırsak sonraki romanlarda örülen olay örgüsü ve bu örgünün Ben, Robot ve Vakıf Serisi'ne bağlanmasındaki ustalığı gördükçe üstat Isaac Asimov'a şapka çıkarmamak elde değil diye düşünüyorum.

2021'DE ÖNE ÇIKAN BİLİM KURGU DİZİLERİ

VOLKAN GÜVEN'İN İLK YAZISI: …PUNK 101

Space Mag Türkiye / Teknoloji