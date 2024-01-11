CD Projekt, Cyberpunk 2077 Devam Oyununun Geliştirme Çalışmalarına Başladı

CD Projekt, Project Orion olarak adlandırılan Cyberpunk 2077 'nin devam oyununun geliştirme çalışmalarına resmen başladı. Boston'daki yeni stüdyoda görev yönetmeni Pawel Sasko ve anlatı yönetmeni Igor Sarzynski sosyal medya aracılığıyla devam oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını doğruladı.

CD Projekt, Cyberpunk 2077 devam oyunu geliştirmesine başlıyor: Project Orion

CD Projekt'in görev yönetmeni Pawel Sasko ve anlatı yönetmeni Igor Sarzynski, Cyberpunk 2077'nin kod adı Project Orion olan devam oyunu üzerinde çalışmaya başladıklarını duyurdu. Boston stüdyosu geliştirme ekibi için birincil konum olarak hizmet verecek.

Sooo good to be back in the office — already in the snowy Boston! Our core band had exciting discussions about next #Cyberpunk2077 game. Love this team and our dystopian IP! ?? On the picture: me & Sarah Gruemmer, Expert Quest Designer, who gave you Judy's storyline ?? pic.twitter.com/MOTC3Dy1SK — Pawel Sasko (@PaweSasko) January 9, 2024

Sasko, karlı Boston ortamından bahsederek ve çekirdek ekiple bir sonraki Cyberpunk oyunu hakkında görüşmeler yaparak ofise geri dönmekten duyduğu heyecanı dile getirdi. Ekibe ve distopik IP'ye olan sevgisini vurguladı.

Boston stüdyosu bir önceki yıl Sasko tarafından açıklanmıştı ve şu anda resmi olarak faaliyete geçti ve Cyberpunk'ın devam oyununun geliştirilmesi için üs olarak hizmet veriyor.

Last of US 2. sezon kilit karakteri kimin oynayacağı resmen belli oldu!

Pawel Sasko, orijinal Cyberpunk 2077'de Judy Alvarez'in hikayesinden sorumlu görev tasarımcısı Sarah Gruemmer ile bir selfie paylaşarak geliştirme ekibi içindeki dostluğu vurguladı.

Igor Sarzynski Boston ofisinde geçirdiği ilk günden, eski dostlarıyla tanışmaktan ve Project Orion yolculuğuna resmen başlamaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Cyberpunk 2077'nin sadece bir ısınma turu olduğunu belirterek devam oyunu için iddialı hedeflere işaret etti.

First day in the Boston office! So good to meet old friends and officially kickstart our Orion journey. I couldn't be more excited for this project and i'm sure we can make it something special. 2077 was just a warm-up ?? — Igor Sarzynski (@szaszlykos) January 8, 2024

Pawel Sasko, Cyberpunk'ın ana fikri mülkiyet hakkı olmasına rağmen, yeni Witcher oyunu (kod adı Polaris) için gerektiğinde yardım sağlayacağını belirtti ve Witcher projesi üzerinde çalışan deneyimli ekibe olan güvenini vurguladı.

Sarzynski bilinen, güvenilen ve sevilen kişilerle çalışmanın değerinin altını çizdi. Yaratıcı kırılganlık, açıklık ve risk alanının sihrin gerçekleştiği yer olduğunu vurguladı.

God of War ve Horizon dizileri hakkında yeni bilgiler geldi!

2023'ün ikinci yarısında, Phantom Liberty eklenti paketi ile de birlikte beş milyondan fazla oyuncunun Cyberpunk 2077'ye katılmasıyla, oyunun başarısı devam oyununun gelişimi için olumlu bir ton oluşturdu. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.