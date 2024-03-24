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Capcom, Dragon's Dogma 2 ve Resident Evil 9'da açık dünya deneyimini geliştirmek istiyor

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Dusk Golem adlı dikkate değer bir sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor.

Resident Evil 9'un açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor

Dusk Golem, Twitter'da şunları söyledi: "Size biraz bilgi vereceğim. Capcom sıklıkla üç yeni oyununu, birbirine yakın zamanlarda duyurur. Mesela, RE 7, RE 2 Remake ve DMCV'nin hepsi yeni RE Engine'lerinden faydalanmak için oldukça yakın zamanlarda duyuruldu ve RE: 2'yi yeniden yapma fikri, onları aynı zamanda RE: 3 ve RE: 4'ü de yeniden yapma girişimine soktu."

(1/2) So here's a little tidbit I'll share, Capcom often will greenlight new initiatives in 3's closer together. Decent examples are RE7, RE: 2 & DMCV were all Greenlit fairly close together to take advantage of their new RE Engine, & the idea to remake RE: 2 inspired them to also

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 22, 2024

"Dragon's Dogma 2, açık dünya oyunları için RE Engine işlevselliğini genişletti, bu teknoloji üzerine inşa edilen diğer iki oyun Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9."

Resmi olarak Capcom, Resident Evil 9'un geliştirilmekte olduğunu doğrulamadı, ancak Monster Hunter Wild Aralık 2023'te duyuruldu. Eğer Dragon's Dogma 2'nin inşa edildiği RE Engine motoru üzerinde yapılıyorsa bu oyunlar, Resident Evil 9'un da açık dünya olması pek muhtemel.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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