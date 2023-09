Resident Evil ve Street Fighter gibi popüler serilerinin yayıncısı olan Capcom, oyun fiyatlarının artması gerektiği düşünüyor. Capcom COO'su Haruhiro Tsujimoto tarafından gelen son açıklama, fiyatların bu şekilde devam etmesi durumunda iflasa sürükleyeceğini söylüyor.

Capcom COO'su: Oyun fiyatları artmazsa batacağız

Japonya'nın en büyük yayıncılarından biri olan Capcom, son günlerde beklenmedik fiyat çıkışlarıyla gündem yarattı. Tokyo Game Show'da konuşan Capcom COO'su Haruhiro Tsujimoto, geliştirme maliyetlerinin önemli ölçüde arttığını ancak oyun fiyatlarının bunu takip etmediğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında Tsujimoto, "Şu anda geliştirme maliyetleri Famicom ( Nintendo'nun 1980'lerde geliştirdiği bir cihaz) dönemindekinden yaklaşık 100 kat daha fazla, ancak oyun ve ürün fiyatları bu ölçüde artmadı" şeklinde konuştu.

Tsujimoto bir başka faktör olarak oyun endüstrisinde artan maaşlara vurguda bulundu. En iyi yetenekleri şirkete çekmek için ise yüksek fiyatlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Tsujimoto'ya göre artan maliyetlere karşı fiyatları yükseltmek, şirketlere sağlıklı büyüme fırsatı verecek.

ABD ve Avrupa gibi pazarlarda üst düzey oyunlar 70 dolarlık sabit fiyatla sunuluyor. God of War'dan Call of Duty'ye kadar birçok yapım da bu etiket ile raflardakini yerini alıyor. Ancak ülkemizde her oyunun farklı etikete sahip olduğunu ve binlerce TL'den sunulduğunu biliyoruz.

Ancak oyun dünyası ise fiyatlardan memnun değil. Örneğin geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Mortal Kombat 1'in Nintendo Switch versiyonu, 60 dolarlık fiyatıyla büyük eleştirilmişti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.