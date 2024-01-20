CANLI YAYIN: İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan kapsül Uzay İstasyonu'na kenetlendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Tarihi anlar Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlardan takip edildi. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:30'da yapılacak.

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor. İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

KENETLENME SAATİ DEĞİŞTİ

İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu. Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesinin TSİ 13:40'a gerçekleşeceği belirtildi.