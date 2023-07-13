Çankırı'ya Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu kuruldu

Çankırı kent merkezine, yerli otomobil Togg'un kendi kuruluşu olan Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu kuruldu. İlk olarak elektrik ünitesi işlemleri tamamlanan alanda Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu da ekiplerce kurulmaya başlandı. Kurulumu tamamlanan, 2 aracın aynı anda şarj edilebileceği Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu ilerleyen günlerde hizmete girecek.

ÇANKIRI kent merkezine, yerli otomobil Togg'un kendi kuruluşu olan Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu kuruldu.

Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu için kentin en işlek bölgelerinden Çarşamba Pazarı Caddesi üzerindeki bir AVM'nin önü tercih edildi. İlk olarak elektrik ünitesi işlemleri tamamlanan alanda Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu da ekiplerce kurulmaya başlandı. Kurulumu tamamlanan, 2 aracın aynı anda şarj edilebileceği Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonu ilerleyen günlerde hizmete girecek.Vatandaşlardan Ahmet Demir, kurulumu tamamlanan Trugo elektrikli otomobil şarj istasyonunun hayırlı olmasını dileyerek, "Yerli otomobilimiz Togg ülkemiz için çok önemliydi. Artık yollarda görebiliyoruz. Çankırı'mıza da şarj istasyonu kuruldu. Togg'lar çoğaldıkça bu şarj istasyonlarına daha çok ihtiyaç olacak. Hayırlı olsun" dedi.