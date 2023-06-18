Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrenciler projelerini sergiledi

Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırdıkları Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde geleceğe yön verecek nesillerin yetiştirildiğini söyledi.

Canik Belediyesi tarafından hizmete geçirilen Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde özel eğitim modülleri çerçevesinde eğitim alan öğrenciler, teorik ve uygulamalı olarak aldıkları eğitimler neticesinde hazırladıkları projeleri sergiledi. Öğrenciler gerçekleşen programda geri dönüşüm malzemelerinden tasarlayıp ürettiği projeleri jüri üyelerine ve konuklara sunumlar şeklinde anlattı. Öğrencilerin 'Hayalimdeki Yolculuk' ana tema başlığında konforlu ve güvenli yaşam, taşıt güvenliği, yolcu ve güvenlik konularında hazırladıkları projeler, görenlerin beğenisini topladı.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleşen programda öğrencilerin projelerini inceleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, onlardan projelerinin hikayelerini dinledi. Programda öğrenciler ve aileleriyle yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Sandıkçı, öğrencilerin bu kampüste özel eğitim modülleri çerçevesinde eğitim almaya devam ettiklerini söyledi. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kampüsümüzde eğitimlerimiz, öğrencilerimizin yoğun katılımı ve ilgisiyle devam ediyor. T3 Vakfı'nın alanında uzman eğitmenleri eşliğinde çocuklarımız ve gençlerimiz, hazırlanan özel eğitim modülleri çerçevesinde eğitimlerini sürdürüyor. Öğrencilerimiz atölyelerimizde projelerini tasarlayıp üretiyorlar. Atölye çalışmalarımız ve uygulamalı eğitimlerimizle öğrencilerimizin bilişsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Canik'te geleceğe yön veren nesilleri yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimler, yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini geliştirmeye devam edecek, ülkemiz ve milletimiz için yerli ve milli eserler üretecekler" dedi. - SAMSUN