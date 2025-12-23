Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Call of Duty oyununun yapımcısı 55 yaşındaki Vince Zampella'nın hayatına mal olan kaza Los Angeles'ta meydana geldi. Kendi kullandığı kırmızı renkli Ferrari aracıyla bir tünelden hızla çıkan Zampella, o anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Refüje çarpan Zampella'nın yardımına kaza yerindeki görgü tanıkları koştu. Yine de bütün çabalara rağmen Zampella hayata tutunamadı.

Vince Zampella.

YANINDA BİRİ DAHA VARDI

Kaliforniya Otoyol Devriyesi yaptığı açıklamada araçta Zampella'nın yanında birinin daha bulunduğunu belirtti. Diğer kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

DEV ŞİRKET ACI HABERİ DOĞRULADI

Vince Zampella'nın kurucu ortaklarından biri olduğu Electronic Arts, acı haberi doğruladı. Açıklamada "Bu hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir kayıp. Kalbimiz, Vince'in ailesi, sevenleri ve onun hayatına dokunduğu herkesle birlikte" denildi. Vince Zampella, 18 yıl evli kaldığı eski karısı Brigitte Zampella ile üç çocuk sahibi olmuştu.