Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybetti

Güncelleme:
Ünlü oyun serisi Call of Duty'nin yapımcı ve ortak yaratıcılarından Vince Zampella, geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kırmızı renkli Ferrari aracıyla bir tünelden hızla çıkan Zampella, kontrolünü kaybedip refije çarptı. Kabus dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • Call of Duty oyununun yapımcısı Vince Zampella 55 yaşında hayatını kaybetti.
  • Vince Zampella, Los Angeles'ta kullandığı Ferrari aracıyla meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
  • Kazada Zampella'nın yanında kimliği açıklanmayan bir kişi daha bulunuyordu.

Dünyaca ünlü Call of Duty oyununun yapımcısı 55 yaşındaki Vince Zampella'nın hayatına mal olan kaza Los Angeles'ta meydana geldi. Kendi kullandığı kırmızı renkli Ferrari aracıyla bir tünelden hızla çıkan Zampella, o anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Refüje çarpan Zampella'nın yardımına kaza yerindeki görgü tanıkları koştu. Yine de bütün çabalara rağmen Zampella hayata tutunamadı.

Call of Duty'nin yapımcısı Vince Zampella hayatını kaybettiVince Zampella.

YANINDA BİRİ DAHA VARDI

Kaliforniya Otoyol Devriyesi yaptığı açıklamada araçta Zampella'nın yanında birinin daha bulunduğunu belirtti. Diğer kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

DEV ŞİRKET ACI HABERİ DOĞRULADI

Vince Zampella'nın kurucu ortaklarından biri olduğu Electronic Arts, acı haberi doğruladı. Açıklamada "Bu hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir kayıp. Kalbimiz, Vince'in ailesi, sevenleri ve onun hayatına dokunduğu herkesle birlikte" denildi. Vince Zampella, 18 yıl evli kaldığı eski karısı Brigitte Zampella ile üç çocuk sahibi olmuştu.



