Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği Kırşehir'de Başladı

Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği Kırşehir'de Başladı
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Kırşehir'de düzenlenen Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği, Cacabey Gökbilim Medresesi önünde gerçekleştirildi. Vali Murat Sefa Demiryürek ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, etkinliğin bilime olan ilginin artırılması ve genç mucitlerin desteklenmesi açısından önemli olduğunu vurguladılar. İki gün sürecek şenlikte bilimsel sergiler, atölyeler ve çocuk koro gösterimleri yer alacak.

Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başladı.

Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (KAEÜ) Cacabey Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, bilimin, insanın varoluşundan bu yana çevresini tanıma, anlamlandırma ve yön verme arayışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Kırşehir'in ilmin, irfanın, hikmetin ve bilimin kalbi olduğunu anımsatan Demiryürek, şunları kaydetti:

"Bu anlamda şehrimizin manevi mirasları arasında olan Cacabey, Anadolu'nun bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün, Cacabey'in izinde, onun kurduğu gökbilim merkezinin gölgesinde, Valiliğimiz ve üniversitemizin birlikteliğinde bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiğimiz Cacabey Bilim Şenliği'yle, bu büyük mirası yaşatmanın ve geleceğe taşımanın gururunu bir kez daha yaşıyoruz. ?Bu etkinlik, sadece bilimsel farkındalık oluşturmakla kalmayacak, aynı zamanda genç mucitlerin yetişmesine, bilime ilgi duyan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine yön vermelerine de katkı sağlayacaktır."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, bilimin bir amaç değil araç olduğunu, bilimsel bilginin ancak toplum yararına bir ürüne dönüştürüldüğünde anlam kazandığını ifade etti.

Bilim ve teknolojinin hayattaki yerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Karahocagil, "Cacabey Gökbilim Medresesi önünde bilim şenliğini düzenleyerek, dünyanın ilk gökbilim medresesini Kırşehir'de kuran Cacabey'i dünyaya tanıtmanın yanında, ülkemizin son yıllarda bilim ve teknoloji alanında gösterdiği gelişime ahilik değerleri ve becerileri ekseninde destek olmak ve gençlerimizi ahiliğin izinde bilim, sanat, ahlak mottosuyla çalışmaya, araştırmaya, üretmeye teşvik etmek istiyoruz. Kırşehir'den yeni İbn-i Sina'lar, Farabi'ler, Ali Kuşçu'lar, Piri Reis'ler ve Aziz Sancar'lar çıkmalıdır ve çıkacaktır. Buna inanıyoruz." diye konuştu.

Şenlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu sahne alarak, şarkılar seslendirdi.

Çocuklar ve gençlere yönelik bilimsel sergiler ile robot teknolojileri, havacılık, uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyelerinin yer aldığı şenlik, 2 gün sürecek.

Yaklaşık 75 standın yer aldığı şenlikte, emniyet ve jandarmaya bağlı ekip araçları ile üniversitenin pilot projeleri de sergileniyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Teknoloji
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