BYD Seal U DM-i Türkiye'de satışa çıktı: Özellikleri ve fiyatı

Elektrikli otomobillerin ülkemizde yaygınlaşmasıyla birlikte Çin otomobil üreticilerinin de odağı haline gelen Türkiye pazarında yeni bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) modeli satışa çıktı. BYD markasının en yeni D-SUV segmenti aracı Seal U DM-i, lansmana özel fiyatı ile göz dolduracak önemli özellikleri ile satışa sunuldu. İşte BYD Seal U DM-i özellikleri ve fiyatı…

BYD Seal U DM-i, düşük yakıt tüketimi iddia ediyor

Yakıt fiyatlarının ve çevre kirliliğinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere olan ilgi yükseldi. Şimdi de dünyanın ilk seri üretim şarj edilebilir hibrit otomobilini üreten BYD, Türkiye pazarında enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi iddiasıyla BYD Seal U DM-i modelini satışa çıkardı. Lansmana özel 2.090.000 TL'lik fiyatla satışa sunulan yeni hibrit otomobil, dört silindirli 72kW'lık 1.5 litrelik benzinli motor ile geliyor.

Benzinli motora ek olarak 145kW'lık elektrikli motoru ile üç farklı güç kaynağı modu sunan Seal U DM-i, yapılan duyurulara göre sürüş koşullarının yüzde 90'ında gücünü elektrik motorundan alır. Yüzde 100 Elektrikli Güç Modu sayesinde tamamen elektrikli bir sürüş deneyimi sunan U DM-i, Sıralı Hibrit Sürüş Modu'nda benzin motoru sayesinde elektrikli motoru şarj ederek daha uzun menzil sunar.

Üçüncü güç modu olan Paralel Hibrit Sürüş Modu'nda ise yeni araç, hem elektrikli motor hem de Xiaoyun benzinli motordan gücünü alarak yüzde 100 benzinli motor tarafından çalıştırılır. 18.3 kW/sa Blade Batarya ile gelen Seal U, 80 kilometrelik elektrikli sürüş menzili sunuyor. Hibrit olarak 1080 kilometre karma sürüş menzili sunan otomobilin 100 km'de 0.9 tükettiği iddia ediliyor.

Yedi adet hava yastığı, acil durum şerit takibi, ön çarpışma uyarısı, otonom acil durum freni gibi birçok aktif ve pasif güvenlik özellikleri ile gelen BYD Seal U DM-i, yüzde 30'dan yüzde 80'e 35 dakikada şarj oluyor. Ayrıca 0'dan 100'e 8.9 saniyede ulaşabilen otomobil, sınıfında iyi bir seçenek olarak geliyor.

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İşte BYD Seal U DM-i özellikleri:

ÖzellikAçıklama LED FarlarStandart LED ön farlar ve LED fren lambalarıJantlar19 inç alüminyum alaşımlı jantlarPanoramik TavanPanoramik cam tavanSes Sistemi10 hoparlörlü Infinity ses sistemiHead-Up Display (HUD)Ön camda yansıtılan renkli bilgi ekranıMultimedya Ekranı15,6 inç ayarlanabilir dokunmatik multimedya ekranı360 Derece Görüş Kamerası360 derece panoramik görüş kamerasıÖn KoltuklarElektrikle ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklarSuper DM (Çift Modlu) Hibrit TeknolojisiBYD Super DM (Dual Mode) hibrit teknolojisiMotorDört silindirli 72 kW'lık 1,5 litrelik benzinli motor, 145 kW'lık elektrikli motorBataryaBYD Blade Batarya teknolojisi, 8 yıl/200.000 km garantiElektrikli MenzilWLTP ölçümlerine göre 80 kilometreye kadarToplam Menzil1.080 kilometreHızlı Şarj Yeteneği18 kW DC hızlı şarj, 35 dakikada %80 dolulukHızlanma (0-100 km/s)8,9 saniyeYakıt Verimliliği0,9 litre/100 kmBoyutlarUzunluk: 4.775 mm, Genişlik: 1.890 mm, Yükseklik: 1.670 mm, Dingil Mesafesi: 2.765 mm, Bagaj Kapasitesi: 552 litreGüvenlik ÖzellikleriÖn Çarpışma Uyarısı, Acil Durum Freni, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Arka Çarpışma Uyarısı, Şerit Takip Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Akıllı Hız Limiti Kontrolü gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri

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