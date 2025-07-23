Bursa Uludağ Üniversitesi'ne 5 Yıl Süreyle Tam Akreditasyon

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda Bursa Uludağ Üniversitesi'ne (BUÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan BUÜ, YÖKAK değerlendirme heyetinin gerçekleştirdiği saha ziyaretleri sonucunda kalite güvencesi sisteminin tüm koşullarını başarıyla karşılayarak 18 Temmuz 2025 tarihli kurul kararıyla "tam akredite" üniversite ilan edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, alınan akreditasyon belgesinin, üniversitede liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinin, sürekli iyileştirme kültürü çerçevesinde gelişerek, uluslararası yükseköğretim standartlarına uygun olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Yılmaz, bu başarının tüm birimler, akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler ve dış paydaşlar ile 2023'ten beri hayata geçirilen sistematik ve kararlı çalışmanın sonucu olduğunu belirtti.

Tam akreditasyon ile üniversitenin kalite kültürü ve kurumsal yapısının güçlendirildiğini bildiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır kalite güvence sistemimizi etkin ve sürdürülebilir bir şekilde uyguluyoruz. Bu kararlığımız neticesinde kıymetli sonuçlar elde ettik ve kalite kültürünü üniversite geneline yaymayı başardık. Bu belgeyle birlikte üniversitemizden mezun olan her öğrencimizin diploması daha da değerli hale gelecek ve üniversitemizi tercih edecek adaylar için çok güçlü bir referans kaynağı olacaktır. 5 yıllık tam akreditasyon belgesinin alınmasında emeği geçen başta Kalite Koordinatörlüğümüz olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."