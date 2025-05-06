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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Proje Geliştirme Ofisi Kuruldu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Proje Geliştirme Ofisi Kuruldu
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Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik üretkenliği artırmak ve araştırma gücünü güçlendirmek amacıyla Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'ni kurdu. Ofis, stratejik projelere destek sunarak, akademisyenlere mentörlük hizmeti verecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörlüğünce akademik üretkenliğin teşvik edilmesi ve üniversitenin ulusal ve uluslararası araştırma sahasındaki yerinin güçlendirilmesi amacıyla Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, BUÜ'nin üstlendiği "araştırma üniversitesi" misyonuyla kurulan Proje ve Koordinasyon Ofisi, farklı araştırma alanlarındaki projelere destek sunacak.

Altyapısı tamamlanan ofisin koordinatörlüğünü Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferda Arı yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arı, üniversitede proje kültürünü geliştirmek, stratejik öncelikler ve planlar doğrultusunda araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin sayısını artırmak amacıyla bu ofisin kurulduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Arı, kapsamlı faaliyetlerin hazırlanması ve farklı sektörlerle işbirliklerinin yürütülmesinde özel bir görev üstlendiklerini aktararak, "Akademisyenlerimizin sunacağı ulusal ve uluslararası projelerde özgün değer, yaygın etki ve başvuru konularında proje sahiplerine de mentörlük hizmeti vereceğiz. Deneyimli bir ekip ile çalışacağız. Bizlere güvenen üniversite yönetimimize teşekkür ediyor, ofisimizin hayırlı çalışmalara vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Teknoloji
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