Bu kadarına da yok artık! Yapay zeka ile kafede randevu dönemi
Son yıllarda dünya genelinde milyonlarca insanın günlük hayatta kullandığı yapay zeka, farklı bir boyuta taşındı. "Yok artık" dedirten bir uygulama ABD'nin New York kentinde hayata geçti. Buna göre bir kafe, gelen ziyaretçilerin kendi tasarladıkları 'dijital sevgilileriyle' randevu için masa ayırıyor. İşte akılalmaz uygulamanın detayları...
- New York City'de bir bar, bir geceliğine 'EVA Cafe' adlı pop-up mekana dönüştürülerek katılımcıların telefon ekranlarındaki yapay zeka partnerlerle sohbet ettiği bir etkinlik düzenlendi.
- Araştırmalara göre, 30 yaş altındaki erkeklerin yaklaşık üçte biri ve kadınların dörtte biri yapay zeka partnerlerle etkileşim kuruyor.
- 2025 tarihli Common Sense Media raporuna göre, 13-17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 72'si en az bir kez yapay zeka arkadaş kullandığını belirtiyor.
Yapay zekanın hayatımızdaki yeri giderek artıyor. Son olarak ABD'nin New York kentinde çok ilginç bir uygulama hayata geçirildi. Bir yapay zekâ ilişki uygulaması, "dünyanın ilk yapay zekâ flört kafesi" olarak tanımladığı sıra dışı bir etkinliğe imza attı. New York City'teki bir bar, bir geceliğine "EVA Cafe" adlı pop-up mekâna dönüştürüldü. Ancak bu kez masaların karşısında bir insan değil, telefon ekranındaki yapay zekâ partnerler vardı.
HERKES PARTNERİNİ KENDİ YARATIYOR
Etkinlikte katılımcılar küçük masalara oturarak içeceklerini sipariş etti ve akşamı, uygulama üzerinden oluşturdukları dijital partnerlerle sohbet ederek geçirdi. Her masada bir kişi ve tam karşısında konumlandırılmış bir telefon standı yer aldı. Ekranlarda farklı görünümlere sahip, gerçekçi kadın ve erkek avatarlar kullanıcılarla birebir iletişim kurdu.
Organizatörler deneyimi "fiziksel ortamda dijital randevu" olarak tanımlarken, etkinlik insan–teknoloji ilişkilerinin geleceğine dair tartışmaları da beraberinde getirdi. Uzmanlara göre yapay zekâ ile kurulan duygusal bağlar sanıldığı kadar nadir değil.
AYDA EN AZ BİRKAÇ KEZ BAŞVURUYORLAR
Araştırmalar, 30 yaş altındaki erkeklerin yaklaşık üçte birinin, kadınların ise dörtte birinin yapay zekâ partnerlerle etkileşim kurduğunu gösteriyor. Sohbet etmek, eğlenmek, hikâye paylaşmak ve duygusal destek aramak en yaygın nedenler arasında yer alıyor.
2025 tarihli Common Sense Media raporuna göre ise 13–17 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 72'si en az bir kez yapay zekâ arkadaş kullandığını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 52'si bu tür uygulamalara ayda birkaç kez başvururken, yüzde 33'ü sosyal etkileşim ve ilişki amacıyla yapay zekâdan destek aldığını ifade ediyor.
Tüm bu veriler, dijital ilişkilerin giderek yaygınlaştığını ortaya koyarken, yapay zekâ ile kurulan bağların toplumsal etkileri konusunda soru işaretleri de büyüyor.