BTÜ'lü öğrenciler uluslararası İHA yarışmasında üçüncü oldu

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri tarafından geliştirilen yapay zeka destekli aktif savunma sistemi, IT-PLANET 2026 Yarışması'nın Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri kategorisinde üçüncülük elde etti.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencileri Sayim Koçak ve Ekaterina Kravchenko, Rusya merkezli şirketlerin desteğiyle Uluslararası İnovasyon ve Yaratıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen IT-PLANET 2026 Yarışması'nda mücadele etti.

BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Lagari Takımı üyesi öğrenciler, dünya çapında katılımın olduğu yarışmada, 60 takım arasından üçüncüsü oldu.

Kamikaze saldırı gerçekleştiren İHA'lara karşı geliştirilen akıllı aktif savunma modülü, düşman İHA'nın yönünü çeşitli filtreleme işlemleriyle tespit ediyor ve ardından entegre yapay zeka sistemi, hedefi milisaniyeler içinde analiz ederek rakip İHA'nın kamerasındaki optik kilitlenmeyi bozarak saldırının engellenmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, elde edilen başarının üniversitenin uygulamalı eğitim anlayışının ve proje odaklı yaklaşımının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Uluslararası öğrencilerin de yüksek teknoloji üretme hedefiyle BTÜ'yü tercih etmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Çağlar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin uluslararası düzeyde elde ettiği bu başarı, bizleri gururlandırdı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli unsurlarından biri, araştıran, üreten, yenilikçi, yerli ve milli teknoloji geliştirme kapasitesine sahip nesiller yetiştirmek. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerimizin de BTÜ'yü tercih etmesi, üniversitemizin uluslararası alandaki eğitim ve araştırma gücünü ortaya koyuyor. Üniversite olarak, öğrencilerimizin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine aktif katılımını desteklemeye devam edeceğiz."