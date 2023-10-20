BTK, Linktree'ye erişim kısıtlaması getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya fenomenleri tarafından sıkça kullanılan Linktree isimli link paylaşım platformuna erişim kısıtlaması getirdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün kararıyla Türkiye'de kapatılan Linktree'ye erişim engeli uygulandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) özellikle sosyal medya fenomenleri tarafından sıkça kullanılan bir web sitesine erişim kısıtlaması getirdi. Linktree isimli link paylaşım platformu, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nun kararıyla Türkiye'de kapatıldı.

Milli Piyango İdaresi, Linktree için erişim kısıtlaması uyguladı

Sosyal medya hesaplarını tek bir bağlantıda birleştiren Linktree'ye Türkiye'de erişim engeli getirildi. BTK'nın verilerine göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla linktr.ee domaini ülkemizde erişime kapatıldı. Bu, BTK'nın 13 Ekim tarihinde aldığı kararla yürürlüğe alındı.

Linktree, sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarını ve bağlantılarını tek bir link altında toplamasına imkan sağlıyor. Özellikle şirketler, fenomenler ve sivil toplum kuruluşları bu servisi sıkça kullanıyor.

132132132123

Erişim engelinin gerekçesi ise Linktree'nin "yasadışı bahis" olarak gösterildi. Sitede yer alan uyarı açıklamasında, "Yasadışı bahis terörün finansmanında kullanılabilmektedir. Yasadışı bahis sitelerine gönderdiginiz paralar sizi suçlu duruma düsürebilir. Ayrıca yaşadışı bahis ve kumar suçtur" ifadeleri kullanıldı.

Platformun yasal olarak hizmet verdiği ülkeler arasında Türkiye de bulunuyordu. Engel kararı ile ülkemizde faaliyet gösteren on binlerce kullanıcısı bu servisten yararlanamayacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu "yasadışı bahisin" nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir detay vermedi. Ancak kararın yasal sürecinin önümüzdeki günlerde detaylandırılacağı düşünülüyor.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Linktree kapatılması doğru mu? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.