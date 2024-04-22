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Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi Öğrencileri Antalya'da Yarışmada Türkiye Üçüncüsü Oldu

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Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi öğrencileri Antalya'da düzenlenen yarışmada, 'Water-Rally' kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü. Öğrencilerin başarısıyla gurur duyan müdür Halil Emre Kaya, İtalya'da düzenlenecek olan Robotex Dünya finaline katılacaklarını ve başarılarının devamını diledi.

Boyabat Gençlik Merkezi Robotik - Kodlama Atölyesi öğrencileri Antalya'da düzenlenen yarışmada, "Water-Rally" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü.

Boyabat Gençlik Merkezi Müdürü Halil Emre Kaya, gazetecilere öğrencilerinin elde ettikleri başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Kaya, "Öğrencilerimiz şimdi kasım ayında İtalya'da düzenlenecek olan Robotex Dünya finaline katılacak. Orada da önemli bir başarı elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

Emre Kaya Türkiye Antalya Gençlik İtalya Dünya Eğitim Teknoloji Güncel Haberler

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