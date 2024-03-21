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BMW'nin yeni elektrikli aracı Neue Klasse X konsepti sızdırıldı

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BMW'nin yeni nesil elektrikli aracı Neue Klasse X, 21 Mart'taki dünya prömiyerinden önce internette ortaya çıkan konsept tasarımı ile dikkat çekti. Bu yeni konsept SUV, gelecekte BMW'nin SUV modellerinin nasıl görüneceğine dair ipuçları sunuyor. İşte detaylar…

BMW Neue Klasse X elektrikli SUV Konsept görüntüleri tanıtımdan önce sızdırıldı

BMW Neue Klasse X, minimal tasarım ve stil anlayışı, minimalist iç tasarım ve gelişmiş bir elektrikli güç aktarım sistemine sahip olacak. SUV, BMW X3 boyutlarına yakın olacak ve ön kısmı, aydınlatılmış ikonik böbrek ızgarası ve tek parça aydınlatma elemanı ile yenilikçi bir tasarım sunuyor.

BMW'nin Neue Klasse filozofisi, tasarım ve performans alanında yeni bir sınıfın öncüsü olmayı hedefliyor. Neue Klasse X'in dış tasarımı, BMW SUV'lerinin mevcut siluetlerine benzerken, yeni ızgara tasarımı ve LED gündüz farları ile fark yaratıyor.

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İç mekanda kırmızı ve beyaz renk kombinasyonu dikkat çekiyor. Araç içi deneyim, yeni nesil iDrive sistemi ve 'Panoramic Vision' head-up display ile zenginleştiriliyor. Geleneksel döner iDrive kontrol cihazı ve diğer fiziksel kontroller yerine, tüm ana işlevler merkezi dokunmatik ekran sisteminde yer alacak.

BMW, yeni batarya hücreleri ile menzil ve şarj sürelerini artırarak, elektrikli araç performansını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Neue Klasse modellerinde, BMW'nin şu ana kadar kullandığı prizmatik hücreler yerine 4695- ve 46120- formatında silindirik hücreler kullanılacak.

Bunlar, yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğu sunacak ve araçların menzilini yüzde 30 artıracak. Neue Klasse araçlarının şarj süreleri de yüzde 30 daha hızlı olacak. BMW, 2027'ye kadar sedan ve SUV karoser stillerinde altı Neue Klasse modelini piyasaya süreceğini duyurdu.

Bu yeni modellerin, elektrikli araçlar alanındaki yenilikleri ve BMW'nin sürdürülebilir ulaşım vizyonunu temsil etmesi bekleniyor. Bu yeni konsept, elektrikli araçlar alanında BMW'nin nasıl bir yer edineceği ve otomotiv endüstrisindeki yeniliklerin tüketicilere ne gibi avantajlar sunacağı konusunda önemli ipuçları veriyor.

BMW'nin yeni aracı 21 Mart dünya prömiyerinde tanıtılacak. Siz bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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